Ha deluso profondamente, il rinnovo salta: via anche lui dal Milan

Il giocatore ha deluso le aspettative in queste ultime partite: si avvicinano allo zero le possibilità di permanenza, il rinnovo destinato a saltare

Il Milan è un totale disastro, in campo e non solo. La sconfitta in finale di Coppa Italia è la perfetta certificazione (ma non ce n’era bisogno) del fallimento di Giorgio Furlani e della proprietà: da quando l’amministratore delegato ha preso in mano la gestione dell’area sportiva dopo Maldini e Massara, è iniziato il declino dei rossoneri, passati da uno Scudetto e una semifinale di Champions League all’ottavo posto in classifica. Grosse responsabilità anche di Sergio Conceicao, che ha fallito qualsiasi tipo di obiettivo.

Uscito subito dalla Champions (contro Dinamo Zagabria e Feyenoord), mai in corsa per il quarto posto e perso la Coppa Italia contro una squadra tecnicamente inferiore (ma superiore in tutti gli altri aspetti). A giugno cambieranno sicuramente un po’ di cose, ma niente purtroppo in dirigenza: tutti resteranno al loro posto, al massimo verrà aggiunto un direttore sportivo con le solite limitazioni. Ci saranno poi da prendere importanti decisioni sul mercato e sui rinnovi di contratto: c’è già chi è certo di andar via a giugno a parametro zero.

Non è riuscito a ripetersi: il Milan non gli rinnova il contratto

Alessandro Florenzi è in scadenza il prossimo giugno e, dopo un anno di infortunio, non resterà. L’altro giocatore in scadenza, a parte i riscatti, è Luka Jovic: la doppietta contro l’Inter in semifinale di Coppa Italia, e in generale un buon rendimento nelle ultime gare, aveva aperto ad ipotesi di rinnovo per lui con la prospettiva di fare l’attaccante di riserva del titolare (che ci auguriamo possa essere Santiago Gimenez).

Dopo quella doppietta, però, il serbo ha deluso un po’ le aspettative: Conceicao gli ha dato grande fiducia schierandolo titolare sempre, anche quando era appena rientrato da un problema alla schiena. Da allora però non ha più segnato un gol e anche a Roma nella finale ha deluso (così come tutto il resto della squadra). Ci sono quindi valutazioni in corso su Jovic: a meno di colpi di scena, il Milan non gli rinnoverà il contratto.

Tutto però può ancora succedere e molto dipenderà anche dalla valutazione del nuovo eventuale direttore sportivo e dell’allenatore. Jovic si libererà quindi a parametro zero e dovrà trovare una nuova sistemazione, magari ancora in Italia o in Bundesliga (dove ha vissuto il suo miglior momento con la maglia dell’Eintracht).