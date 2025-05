Il primo tassello della ricostruzione è a Bologna: il Milan mette sul piatto 22 milioni

Il Milan ha perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna e proprio in casa rossoblu guarda per cercare i rinforzi necessari al miglioramento della rosa.

Tempo di nuovi cambiamenti in casa Milan con i rossoneri che vogliono mettere subito da parte questa stagione da dimenticare e provare a ripartire al meglio dalla prossima estate.

La sconfitta in finale di Coppa Italia sarà dura da digerire per i tifosi del Milan ma anche per la proprietà che con ogni probabilità dovrà fare fronte ad una stagione senza coppe europee. Una grande perdita dal punto di vista economico con introiti derivanti dalle tv, dalla UEFA e dagli sponsor che verranno meno. Il Milan però non può esimersi dal fare mercato ed è alla ricerca di quei rinforzi necessari al miglioramento dell’organico.

22 milioni per il grande colpo: il Milan pesca in casa Bologna

Gli occhi della dirigenza del Milan si sono posati su Sam Beukema, centrale difensivo del Bologna che anche all’Olimpico ha fornito un’ottima prestazione. Colonna del Bologna prima di Thiago Motta e poi di Vincenzo Italiano, il difensore si è messo in mostra come uno dei migliori del campionato. Per provare a strapparlo ai rossoblu il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 22 milioni.

La partita dell’Olimpico vinta dagli uomini di Vincenzo Italiano per 1-0 grazie al gol di Ndoye ha messo in mostra diversi difetti della retroguardia rossonera, in grande difficoltà di fronte al pressing alto della formazione rossoblu. Diversi errori commessi dai difensori rossoneri hanno portato la squadra a faticare nella ricerca di un gioco che potesse mettere in difficoltà la formazione emiliana.

Per questo motivo il reparto che vedrà maggiori cambiamenti è quello relativo alla difesa con tutti i calciatori che potrebbero salutare alla fine del campionato in corso per lasciare spazio a nuovi arrivi. Il nome di Sam Beukema è da tempo nel mirino del club meneghino che dovrà vincere la concorrenza di diverse squadre, italiane ed estere. L’offerta da 22 milioni di euro difficilmente convincerà il Bologna che, grazie alla conquista dell’Europa League non avrà bisogno di cedere i pezzi pregiati.

La valutazione che la società emiliana fa dell’ex difensore dell’AZ Alkmaar è di circa 28 milioni di euro, una somma che il Milan potrebbe avere a disposizione solo di fronte ad una cessione eccellente. I rapporti tra i due club sono però ottimi come dimostrano le diverse operazioni concluse positivamente durante gli ultimi mesi e non è da escludere che si possa raggiungere un accordo per portare il classe 1998 in rossonero.