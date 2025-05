Il sostituto di Reijnders arriva dalla rivale, tutto deciso in casa Milan

Il Manchester City spinge per Reijnders e il Milan cerca già un sostituto: nel mirino un giocatore della Serie A, i dettagli

Il Milan, reduce dalla grossa delusione della sconfitta in finale di Coppa Italia, tornerà in campo domani di nuovo a Roma per affrontare la squadra di Claudio Ranieri. I rossoneri, ottavi in classifica al momento, hanno ancora residue possibilità di andare in Europa: è ancora fattibile arrivare in Champions, in Europa League e in Conference League, ma per farlo serviranno una serie di incastri molto complicati. Si può dire quindi che ormai la stagione è finita e niente riuscirà a risollevare l’animo e il morale di una piazza svuotata di ogni tipo di emozione.

Tutta colpa di una società incapace di dare continuità al grande lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara: nel giro di soli due anni, Giorgio Furlani ha trascinato il Milan nel baratro, come ai tempi degli ultimi anni di Silvio Berlusconi. E il peggio, forse, deve ancora venire. Già adesso si parla della possibile cessione di Reijnders al Manchester City: Guardiola e gli uomini di mercato dei Citizens stanno preparando un’offerta superiore ai 60 milioni. Soldi che Furlani non rifiuterà. E per sostituire l’olandese, il colpo potrebbe arrivare dalla Serie A.

Dalla Roma al Milan, un altro affare: scambio con Saelemaekers

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta monitorando con attenzione la situazione di Lorenzo Pellegrini alla Roma. Il contratto del centrocampista coi giallorossi è in scadenza a giugno 2026 e, al momento, non sembrano esserci margini per il rinnovo. Ad un anno dalla fine dell’accordo, è probabile che la Roma proverà a cedere il giocatore a giugno e a costi contenuti. Ed è qui che potrebbe inserirsi il Milan.

Pellegrini potrebbe essere quindi il sostituto di Reijnders: un centrocampista con buone qualità tecniche ma che ha sempre avuto grossi problemi di continuità e di adattamento tattico. L’olandese è chiaramente un giocatore di un altro livello: non è un caso che il Manchester City e Guardiola lo abbiano messo nel mirino, anzi, piuttosto era solo questione di tempo. L’affare con la Roma per Pellegrini potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni, ma non è da escludere che nella trattativa possa essere inserito il cartellino di Saelemaekers. Al momento, Abraham tornerà alla Roma e il belga al Milan, ma i giallorossi vorrebbero tenerselo: ecco quindi che potrebbero crearsi le condizioni per uno scambio secco fra i due che, più o meno, hanno la stessa valutazione. Una cosa è certa: il Milan non terrà Abraham, destinato a rientrare dopo un anno di molti bassi e pochi alti (e con uno stipendio simile a quello di Leao: impensabile tenerlo).