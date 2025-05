Maldini-Milan, il nuovo annuncio scuote il mondo rossonero: ancora un ribaltone

Le sue dichiarazioni non lasciano davvero dubbi. Ecco cosa ha scritto l’ex calciatore sui social, allineandosi con i tifosi

Sono giorni difficili per il tifoso del Milan, che deve fare i conti con una stagione disastrosa. Ma a far paura è il futuro, più che il presente. La sensazione è che il club rossonero, con il suo proprietario Gerry Cardinale al comando, e i suoi dirigenti, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, non possegga le competenze idonee per rinascere.

Tutti ormai hanno smesso di credere nelle competenze dell’Amministratore Delegato italiano e del Direttore tecnico francese. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic non ha certo cambiato le carte in tavola. Al Milan serve molto altro e la rivoluzione dovrebbe partire dai piani alti di Casa Milan

“Poi naturalmente ci deve essere la volontà del club di aprire un ciclo. Oggi il Milan con una visione strategica di alto livello può andare a competere il prossimo anno con le più grandi. Se invece si scegliesse una visione di mantenimento, senza investimenti, senza un’idea da Milan rimarremmo nel limbo tra le migliori sei o sette squadre in Italia per tentare di rivincere lo scudetto e qualificarci per la Champions. Per questo è il momento che la proprietà , Elliott o quella che potrebbe arrivare, chiuda il triennio e capisca che strategia vuole per il futuro. Con due o tre acquisti importanti e il consolidamento dei giocatori che abbiamo possiamo competere per qualcosa di più grande in Champions”.

Paolo Maldini, l’uomo della nuova svolta

Parole queste che Paolo Maldini, rilasciò a La Gazzetta dello Sport, dopo aver vinto lo Scudetto nella stagione 2022. Dichiarazioni, riprese sul proprio profilo Instagram, da Ibrahim Ba. Il francese, amico del numero 3, si allinea con il mondo rossonero e i suoi tifosi.

Solo Paolo Maldini sembra poter salvare questo Milan. Ma è evidente che per poter rivedere la bandiera ancora al Diavolo dovrebbero cambiare tante cose. Solo una nuova proprietà , con nuovi dirigenti permetterebbe al Milan di voltare pagina per davvero.

Con Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada che continueranno a lavorare per i rossoneri difficilmente potranno cambiare le cose. Tranne che qualcuno faccia un passo indietro, dando spazio e poter al nuovo Direttore sportivo, se mai dovesse essere davvero nominato. In alternativa un grande allenatore potrebbe far tornare i tifosi a sperare in questo Milan. Oggi, però, tutti vedono nero