Milan, scatta l’emergenza: altri problemi per Conceicao

Nuovi problemi per Conceicao in vista delle ultime due partite: per il Milan scatta l’emergenza, le ultime da Milanello

Mercoledì è arrivata l’ennesima grande delusione di questa stagione. Il Milan ha perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna, meritatamente. La squadra di Vincenzo Italiano, pur inferiore dal punto di vista tecnico, è stata superiore in tutti gli altri aspetti. Un successo, quello dei rossoblu, che sancisce definitivamente il fallimento totale della gestione sportiva di Giorgio Furlani e della proprietà: le responsabilità sono in primis dell’amministratore delegato, che non manca mai di sottolineare che ogni decisione importante passa da lui prima di essere finalizzata. Più in basso c’è anche Sergio Conceicao, che ha mancato tutti gli obiettivi.

Il Milan con lui non è mai stato in corsa per il quarto posto, è stato eliminato da Dinamo Zagabria e Feyenoord (con Fonseca c’erano prospettive di qualificazione diretta agli ottavi) e ha perso anche la Coppa Italia. La sua prima esperienza dopo tanti anni fuori dal Portogallo è stata un disastro. Con la mancata vittoria della Coppa Italia, il Milan ha anche perso la qualificazione diretta all’Europa League. Che è ancora raggiungibile in campionato, anche se difficile. La prima cosa da fare è vincere con la Roma domani, ma il Milan è in grave emergenza.

Roma-Milan, quattro assenze per Conceicao

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan non avrà a disposizione tre giocatori per la trasferta all’Olimpico (lì dove i rossoneri hanno perso la Coppa Italia pochi giorni fa): Chukwueze, entrato a pochi minuti dalla fine contro il Bologna, è alle prese con un’infiammazione al pube mentre Warren Bondo ha ancora problemi alla caviglia, li stessi che non gli hanno permesso di essere a disposizione in queste settimane. Il suo acquisto si è rivelato un grave flop: è stato più tempo fuori che in campo.

A questi due si è aggiunto anche un terzo: non sarà disponibile per la partita contro la Roma anche Kyle Walker, un altro che, dopo un ottimo inizio, è stato inghiottito anche lui dal buco nero rossonero. Il terzino inglese ha la febbre e questo non gli permetterà di essere in campo all’Olimpico (in finale di Coppa Italia è entrato nel secondo dopo al posto di un pessimo Tomori). A questi, nelle ultime ore, sembra essersi aggiunto anche Theo Hernandez: a causa di una contusione accusata mercoledì, il francese non sarà a disposizione per questa trasferta. Piove sul bagnato in casa rossonera, quindi.