RedBird, l’attacco è continuo: tifosi del Milan sbalorditi

La proprietà nel mirino dei tifosi. Tra i rossoneri cresce la delusione e la rabbia nei confronti di RedBird, incapace di ottenere i risultati promessi

Io l’ho fatto stamani e sono rimasto colpito dalla foto in homepage. Stupito dal fatto che chi gestisce il portale del fondo americano, abbia deciso di usare la stessa foto che per molto tempo ho utilizzato come sfondo del mio smartphone.

Sono certo che lo avranno fatto tanti cuori rossoneri perché lo scatto è davvero bello e non serve andare sul sito di RedBird per capire di quale foto si tratti. Sono sicuro che tutti sapete di quale immagine io stia parlando: è quella in cui Mike Maignan si accinge a battere una rimessa e sullo sfondo domina la Curva Sud, con tutti i suoi tifosi vestiti a festa, con bandiere e striscioni.

Un’immagine di un Milan che non c’è più. Un Milan che è pian piano scomparso per via della gestione RedBird. Il fondo americano, che mostra con orgoglio il proprio asset migliore.

Tutti contro RedBird

Sembra il sito di liccardo rosario quando diceva di essere il milgior SM d’Italia

Fatto con 99 centesimi al mese https://t.co/pcX2dIuqqr — BIMBO DEL PRES ANTONINI (@black71511) May 17, 2025

Tra l’altro con un giocatore (il capitano, per giunta) che stanno per vendere a 20 milioni ahahahah — RAFA LEÃO VALE 300000000 PUSSYLICK (@IMilaniano) May 17, 2025

Si, e questo sotto è il vergognoso approfondimento sul Milan, sul loro sito.

Vediamo se questi vermi fanno qualche aggiornamento circa il World Class Team ottavo in serie A, sul ranking urga e sulla “CL every year” pic.twitter.com/9teVo02uTs — Paolo (@whitemonkey_06) May 17, 2025

Ogni mezzo di fare cattiva pubblicità a questo fondo è un fendente di giustizia. — Mr. G (@ghiottolin) May 17, 2025

Pensavo mettessero Morata ed Emerson Royal — Il carro di Tomori – Furlani Pidocchio (@lumacarapida) May 17, 2025

I commenti su X di diversi tifosi del Milan, non lasciano dubbi su quale sia il pensiero nei confronti di RedBird, una proprietà che fin qui non è riuscita a dare i risultati promessi. La squadra, infatti, è peggiorata di anno in anno e con l’esonero di Paolo Maldini tutto è andato a rotoli. I sostenitori del Diavolo continuano così a chiedere la cessione da parte di Gerry Cardinale. Non ci sono alternative per salvare il Milan e riportarlo dove merita.