Ritorno di Galliani al Milan, è successo tutto nelle scorse ore

Qualcuno vorrebbe di nuovo Galliani nel management rossonero: uno scenario clamoroso e difficilmente realizzabile.

Giorgio Furlani è intervenuto nel post-partita di Milan-Bologna e ammesso che la stagione è fallimentare. Vincere la Coppa Italia sarebbe stato un modo per renderla meno amara e conquistare anche la qualificazione alla prossima Europa League, però la squadra ha fallito.

L’amministratore delegato rossonero ha riconosciuto che ci sono stati degli errori e ha espresso la volontà di porvi rimedio per tornare ad alti livelli nella prossima stagione. Ci sono tanti punti interrogativi sul futuro del club e tra questi ce n’è uno che riguarda l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo. In questo momento non è chiaro chi potrebbe arrivare.

A un certo punto sembrava fatta per Fabio Paratici, poi è saltato tutto. Ci sono stati colloqui con Igli Tare, però l’ex Lazio non sembra convincere pienamente. Piace molto Tony D’Amico, ma l’Atalanta lo ha pubblicamente confermato ricordando il suo contratto con scadenza giugno 2027.

Galliani di nuovo al Milan? Il retroscena

Ovviamente, tra i tifosi non mancano coloro che rivorrebbero Paolo Maldini e Frederic Massara alla guida dell’area tecnico-sportiva. Tuttavia, questo scenario è impossibile con l’attuale proprietà e con l’attuale società. Gerry Cardinale li ha licenziati e non è un segreto che i rapporti di Maldini con Paolo Scaroni e Giorgio Furlani non fossero straordinari. Solo con un cambio di proprietà potrebbe avvenire il ritorno.

Ma c’è anche chi si “accontenterebbe” di un altro ritorno: quello di Adriano Galliani. Il dirigente 80enne (saranno 81 anni a luglio) vanta una lunga storia al Milan, 31 anni e 29 trofei durante la gestione Berlusconi. Dal 2018 è amministratore delegato del Monza, comprato sempre da Fininvest: ha fatto l’impresa di riportarlo in Serie A, ma in questa stagione c’è stata la retrocessione al termine di un campionato davvero brutto della squadra brianzola (ultima in classifica).

Galliani è rimasto legatissimo ai colori rossoneri e mercoledì era allo stadio Olimpico di Roma per assistere alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Come riportato da MilanNews, alcuni tifosi milanisti si sono avvicinati a lui alla stazione Termini e gli hanno chiesto “Torna a darci una mano“. La risposta è stata un sorriso.

Appare impensabile un ritorno di Galliani in rossonero. Salvo colpi di scena clamorosi, resterà al Monza per cercare di guidarlo verso una nuova promozione in Serie A. Attenzione comunque alla possibilità che Fininvest venda il club brianzolo, in tal caso potrebbe non essere confermato da una nuova proprietà.