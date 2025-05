Scippo alla Juve, il colpo spiazza tutti: il Milan riparte dal giovanissimo campione

Il Milan è pronto a mettere le mani sul calciatore 18enne che ha stupito davvero tutti. Un colpo importante per ripartire

A soli 18 anni si è preso una maglia da titolare, con prestazioni di altissimo livello che hanno colpito davvero tutti. Il giocatore classe 2006 è così finito nel mirino dei grandi club pronti ad una vera e propria asta per acquistarlo.

Dopo un girone di andata, passato quasi sempre in panchina, il classe 2006 è diventato un insostituibile per la nuova guida del Parma, Chivu, che ha puntato con costanza su di lui. Stiamo parlando di Giovanni Leoni, difensore centrale, che in stagione ha collezionato sedici presenze con quasi 1200 minuti e un gol nella sfida esterna in Sardegna contro il Cagliari.

Come detto, le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando le attenzioni del big del calcio italiano, che vogliono rafforzare il proprio reparto arretrato con un colpo in prospettiva. Il Parma, dunque, gongola, consapevole del fatto che in estate può esserci una vera e propria asta per acquistarlo.

Milan, che concorrenza per Leoni: il punto della situazione

La Juventus si è mossa per tempo, ma il Milan è intenzionato a provarci, promettendogli un ruolo da protagonista. La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, scrive dell’interesse del Diavolo. Un interesse non certo nuovo, a conferma che il Milan vuole puntare sui giocatori giovani ed italiani.

Per strapparlo al Parma servirà una cifra sui 20 milioni di euro, ma servirà soprattutto convincere il giocatore a scegliere la destinazione Milan. Oltre alla Juventus, attenzione all’Inter, che vuole svecchiare il reparto difensivo. Ma Leoni ha stregato anche la Roma e il Napoli. All’estero, invece, occhio al Tottenham, oltre che al Manchester United.

Tutti lo vogliono e chi sarà più bravo a muoversi, riuscirà a mettere le mani su un giocatore di sicuro prospetto, che farà le fortune del club oltre che della Nazionale italiana.

Come detto, il Milan ha voglia di creare un gruppo azzurro forte, per creare quella appartenenza che è mancata in questi anni dopo l’addio di Sandro Tonali. Oltre al giovanissimo Leoni, per il reparto difensivo si segue anche Coppola del Verona, oltre a Comuzzo della Fiorentina. I prezzi sono, però, diversi. A centrocampo, invece, non è più un segreto, l’obiettivo è Ricci del Torino.