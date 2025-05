Arriva la resa dei conti in casa Milan, c’è una data ben precisa

E’ tutto pronto per l’ultimo atto: la decisione è inevitabile. Ecco cosa succederà nel corso della partita contro il Monza in programma il prossimo weekend

Niente trasferta a Roma per i tifosi del Milan. La Curva Sud rossonera, dopo la sconfitta del Diavolo nella finale di Coppa Italia, contro il Bologna, ha annunciato, attraverso una storia su Instagram, sul proprio profilo ufficiale, di non seguire la squadra domenica in trasferta per il match contro i capitolini, valevole per la 37esima giornata.

“Dopo l’ultima prestazione indegna di ieri sera, l’ennesima di una stagione figlia di un’evidente incapacità dei dirigenti di via Aldo Rossi e di una squadra senza un briciolo di orgoglio, domenica a Roma vi lasceremo soli con la vostra vergogna!“, si legge.

Niente contestazione, dunque, per la stagione disastrosa vissuta dal Milan. La squadra, però, verrà presa di mira nell’ultimo appuntamento, quello contro il Monza, a San Siro, in programma la prossima settimana. Contro i brianzoli andrà in archivio un’annata terribile.

Attesa per l’ultimo atto contro il Monza

Torneremo così a sentire i cori contro la proprietà: “Cardinale devi vendere! Vattene, vattene!“. Il numero uno di RedBird, assente a Milano ormai da mesi, verrà invitato ad andarsene. La tifoseria organizzata è stanca e non si fida più di chi ha portato il Diavolo a sprofondare inesorabilmente.

E’ lontano il periodo in cui il Milan conquistava lo Scudetto e volava in semifinale di Champions League. Oggi il Diavolo è all’ottavo posto e rischia seriamente di non giocare in Europa. Solo la matematica ci dice che quella più importante il prossimo anno non si giocherà. Gerry Cardinale, dunque, è indubbiamente il primo responsabile del fallimento rossonero, ma ovviamente non è l’unico.

Le sue scelte sbagliate hanno condannato il Diavolo alla mediocrità. Sono stati, però, i suoi uomini in dirigenza a compiere il disastro. Da Giorgio Furlani a Zlatan Ibrahimovic, passando per Paolo Scaroni a Geoffrey Moncada: nessuno si salva. E nelle ultime partite abbiamo visto come la Curva Sud abbia preso di mira anche il presidente del Diavolo, risparmiando gli altri.

Il prossimo weekend, durante il match contro il Monza, però, la tifoseria organizzata ne avrà per tutti. Nessuno verrà risparmiato e anche Giorgio Furlani sarà preso di mira, d’altronde è uno dei principali responsabili.