Grave perdita per Roma-Milan, non è stato nemmeno convocato

Non è stato nemmeno convocato per la partita fra Roma e Milan: anche lui mancherà all’appello oltre agli altri quattro milanisti

Il Milan scenderà in campo questa sera ancora all’Olimpico, lì dove mercoledì è arrivata l’ennesima delusione di questa disastrosa stagione. Di fronte non ci sarà il Bologna ma la Roma di Claudio Ranieri, autore di un vero e proprio miracolo: da quando ha preso in mano la caldissima questione giallorossa, ha portato la squadra dalla zona retrocessione alla lotta per il quarto posto. La sconfitta contro l’Atalanta dello scorso week-end non ha permesso ai capitolini di superare la Juventus e adesso devono vincere contro il Milan e sperare in passi falsi delle altre.

I rossoneri si presenteranno a Roma con un bel po’ di assenze: la più pesante è quella di Theo Hernandez, alle prese con un problema fisico in seguito alla finale di mercoledì. Anche Ranieri però ha delle grane, una in particolare: il giocatore, a sorpresa, non è stato nemmeno convocato per la partita di questa sera e quindi non sarà a disposizione di Ranieri, ed è una grave perdita.

Roma-Milan, non è stato convocato: perdita pesante

Nel pomeriggio di ieri è arrivata, a sorpresa, la notizia: la Roma non potrà schierare Artem Dovbyk. L’ucraino non è stato convocato a causa di un infortunio: per fortuna di Ranieri, l’ex Girona non ha riportato lesioni ma si è preferito comunque non rischiarlo per questa gara. La prossima settimana c’è l’ultima giornata di campionato che può diventare decisiva per la qualificazione in Champions, in Europa League o in Conference League.

Niente Dovbyk quindi per la Roma stasera all’Olimpico contro il Milan: al suo posto dovrebbe giocare Shomurodov. Ranieri dovrebbe schierarsi con il solito 3-4-2-1: Soulé con Baldanzi dietro l’ex Genoa in attacco. In campo dal primo minuto anche l’ex Saelemaekers a tutta fascia a destra: occuperà lui quella posizione da titolare in un periodo in cui non ha giocato molto (chissà che non c’entri il suo futuro e l’inevitabile mancata permanenza nella capitale). Koné e Cristante in mezzo al campo con Angelino a sinistra. La difesa a tre con Celik, Mancini e Ndicka.

Per quanto riguarda il Milan, al posto di Theo Hernandez ci sarà Alex Jimenez, che quindi passa dall’altro lato. A destra però non c’è Walker, alle prese con la febbre: al suo posto dovrebbe giocare Musah a tutta fascia. Per il resto tutto confermato, con una novità: dovrebbe esserci Gimenez dal primo minuto e non Jovic.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov. All. Ranieri.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Fofana, Reijnders, Alex Jimenez; Pulisic, Gimenez, Leao. All. Conceicao.