Il primo colpo arriva per sistemare la fascia, il Milan pesca in casa della rivale

Il Milan punta in casa di una rivale per sistemare la propria rosa in vista della prossima stagione con i rossoneri decisi a fare un tentativo per un uomo di esperienza.

La sconfitta in finale di Coppa Italia ha sancito il fallimento della stagione del Milan con i rossoneri che possono sorridere solamente per la vittoria in Supercoppa italiana.

Sarà un’estate ricca di cambiamenti quella del Milan con i rossoneri che dovranno rivoluzionare diversi aspetti sia dal punto di vista della società che della rosa. Fallita la qualificazione alla prossima Champions League il Milan è chiamato a cedere un paio di pezzi eccellenti della rosa per fare cassa e sistemare i propri conti. Tra questi c’è Theo Hernandez con l’esterno sinistro che potrebbe tornare al Real Madrid in estate. Verso l’addio anche Kyle Walker che, nei pochi mesi in rossonero non è riuscito ad incidere e potrebbe tornare al Manchester City.

Assalto in casa della rivale, il Milan cerca il colpo in estate

Davide Zappacosta è un obiettivo del Milan in vista della prossima stagione. L’esterno dell’Atalanta aveva il contratto fino al giugno del 2025 ma il club ha fatto valere l’opzione che ha fatto scattare un altro anno di accordo col club bergamasco.

Nonostante non sia in scadenza di contratto il Milan è pronto a fare un tentativo per il classe 1992 che si è dimostrato anche in questa stagione un punto di forza della squadra di Gian Piero Gasperini. Proprio il possibile addio dell’allenatore degli orobici potrebbe portare ad un forte cambio all’interno della rosa dell’Atalanta con Zappacosta che potrebbe salutare per cercare un’avventura in un’altra big italiana.

Pronto a rivoluzionare le proprie fasce, il Milan sarebbe felice di accogliere Davide Zappacosta nella propria rosa, mettendo sul piatto una somma intorno ai 3 milioni di euro per l’esterno che potrebbe giocare su entrambe le fasce, principalmente a destra. Un affare che porterebbe nella rosa del Milan un giocatore italiano e di esperienza, fattori che sono mancati in maniera netta quest’anno in casa rossonera.

Per quello che riguarda le fasce difensive resta da capire quello che sarà il destino di Alex Jimenez con lo spagnolo che potrebbe restare al Milan a titolo definitivo andando a far decadere la possibilità da parte del Real Madrid di riacquistare il classe 2005. Un affare che potrebbe rientrare all’interno dell’operazione che potrebbe riportare Theo Hernandez nella capitale spagnola.