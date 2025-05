Milan, l’annuncio ha sconvolto i tifosi: dietrofront Conceiçao

Un clamoroso annuncio riguarda Sergio Conceicao e la panchina rossonera: così cambia tutto, ribaltone in casa Milan

La delusione è tanta e tangibile. Il Milan è uscito malconcio dalla finale di Coppa Italia, una sconfitta che pesa moltissimo sul morale dei rossoneri quella contro il Bologna. Enormi aspettative ma la finale dell’Olimpico ha regalato un esito assai diverso rispetto a quello che avrebbero desiderato i tifosi del ‘Diavolo’.

Ma il Milan deve guardare avanti, programmare un futuro che ad oggi sembra quasi non esistere. La corsa verso un nuovo direttore sportivo sembra, al momento, in ghiaccio: tutto in attesa di capire chi sarà il profilo scelto, dopo i diversi nomi filtrati da qualche settimana a questa parte.

Occhio poi a Sergio Conceicao e a quello che sarà il futuro dell’ex allenatore dei ‘Dragoes’, legato al Milan fino al 2026 ma verosimilmente fuori dai piani della dirigenza di Via Aldo Rossi. Il retroscena, venuto a galla poche ore fa, ha rivelato un’eventualità pazzesca.

Milan, retroscena Conceicao: è cambiato tutto

Durante ‘Sportitalia Mercato’ è venuto a galla un retroscena clamoroso che riguarda il Milan e, in particolare, il tecnico portoghese Sergio Conceicao. Uno scenario che non vedrà mai la luce con ogni probabilità: la permanenza dell’ex allenatore del Porto che, chiusa la stagione, dirà addio ai colori rossoneri.

Nonostante il contratto in scadenza tra poco più di un anno Conceicao partirà ma avrebbe potuto rimanere, ancora a lungo. La conditio sine qua non che purtroppo per i milanisti non si è avverata era legata alla finale di Coppa Italia contro il Bologna. Se il Milan avesse vinto con i felsinei, infatti, era assai probabile la conferma di Conceicao anche nella prossima stagione. Nulla da fare, un mare di incertezza e dubbi per la guida tecnica ancora tutti da sciogliere al pari del nuovo direttore sportivo la cui identità rimane avvolta nel mistero.

Il giornalista di ‘Sportitalia‘ Gianluigi Longari ha, di fatto, spiegato quella che dovrebbe essere la strategia della dirigenza di Via Aldo Rossi proprio per quel che concerne il futuro tecnico che – salvo clamorosi colpi di scena – non sarà più Sergio Conceicao. “L’orientamento della dirigenza sarebbe stato assai diverso qualora la finale avesse avuto un altro esito. Se il Milan avesse battuto il Bologna e conquistato la Coppa Italia, allora vi sarebbero state molte possibilità di continuare a vedere Conceicao sulla panchina rossonera anche in futuro”.

Il giornalista ha poi così concluso: “Con la vittoria l’idea era di continuare con Conceicao e magari con un nuovo direttore sportivo“. Ad oggi non vi sono certezze su quale possa essere l’effettiva strategia dei vertici di Casa Milan né sul nome al momento in pole position per succedere al portoghese. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana.