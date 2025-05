Niente da fare, saltano i riscatti e tornano al Milan: rossoneri con le mani tra i capelli

Le ultime sul futuro di diversi calciatori. Per il Milan è davvero un grosso problema da affrontare: ecco cosa sta succedendo

E’ tempo di pensare seriamente alla prossima stagione. Quella attuale andrà in archivio ufficialmente fra poco più di una settimana. Una liberazione per moltissimi tifosi, che l’hanno vissuta come un vero e proprio incubo. Ci sarà da rimboccarsi le maniche per riuscire a riportare il Milan in alto.

Non sarà facile, ma serve ripartire. Serve farlo con un vero grande Direttore sportivo e un allenatore, che possa fare la differenza. Non c’è tempo da perdere, per poi dedicarsi totalmente al calciomercato. Tra entrate e uscite, il lavoro sarà davvero parecchio.

Ci sarà da risolvere i casi spinosi legati a Mike Maignan e Theo Hernandez e capire quali calciatori faranno le valigie. Di certo Tammy Abraham, Riccardo Sottil, Joao Felix e Kyle Walker sono destinati a fare le valigie e a dire addio definitivamente al Milan. Niente riscatti dunque.

Milan, quanti ritorni: in estate saranno a Milanello

Allo stesso tempo si aspetta di capire quali saranno i calciatori, attualmente in prestito che non verranno riscattati dalle squadre in cui stanno giocando. La certezza è rappresentata da Pierre Kalulu, che non si muoverà da Torino, così come Alvaro Morata non tornerà prima di gennaio da Istanbul. Anche Ismael Bennacer, dopo la qualificazione in Champions del Marsiglia, ha buone possibilità di rimanere all’OM. E tutti gli altri?

Parliamo dalla certezza assoluta, Noah Okafor. Lo svizzero non è mai entrato in sintonia con Antonio Conte e il suo destino è segnato. Addio certo al Napoli e alla maglia azzurra. Non dovrebbe vestire più l’azzurro, ma dell’Empoli, Lorenzo Colombo, soprattutto se i toscani dovessero finire in Serie A. Ha più possibilità il compagno Vasquez, che la famiglia Corsi potrebbe poi rivendere a più di un milione (ciò che serve per riscattarlo).

Si appresta a rientrare a Milanello, ancora una volta, Alexis Saelemaekers. Le ultime panchine con la Roma, ormai, non lasciano più dubbi. E’ da capire, invece, il futuro di Yacine Adli e Tommaso Pobega. Insieme i due centrocampisti potrebbero fruttare alle casse del Diavolo una ventina di milioni. Non hanno certo fatto male, ma la Fiorentina e il Bologna non hanno ancora manifestato la volontà di tenersi i due giocatori. Piazzarli, poi, non dovrebbe, comunque, essere difficile.