Nuovo affare Milan-Monza, si chiude in estate: telefonata Galliani-Ibrahimovic

Il Milan pronto a fare un altro affare con il Monza: Galliani potrebbe prendere in prestito uno dei rossoneri, i dettagli

Sta finalmente per concludersi una delle peggiori stagioni della storia del Milan. La sconfitta in finale di Coppa Italia per mano del Bologna è solo la certificazione del totale fallimento di Giorgio Furlani e del suo gruppo di lavoro. Nel giro di soli due anni, cioè da quando è stata presa l’assurda decisione di mandar via Maldini e Massara, il Milan è letteralmente sprofondato: da uno Scudetto e una semifinale di Champions League all’ottavo posto e senza la partecipazione, dopo quattro anni di fila, alla prossima edizione.

Un disastro in piena regola e le responsabilità sono anche di Conceicao, anche lui ha fallito su tutta la linea. A giugno bisognerà prendere delle decisioni importanti, a partire dalla nuova guida tecnica fino al mercato. Sarà fondamentale il mercato in entrata ma anche quello in uscita: fra le cessioni, saranno molto importanti i prestiti per i giovani che non sono riusciti a giocare con continuità in questa stagione.

Dal Milan al Monza in prestito, l’affare è già impostato

Fra gli orrori commessi quest’anno dal Milan c’è anche la gestione dei ragazzi, sia per il Milan Futuro che in generale. L’esempio più chiaro è quello di Francesco Camarda, costretto ad una stagione di enormi difficoltà con pochi minuti giocati e quindi pochi gol. Si ragiona per un prestito nella prossima stagione e lo stesso potrebbe succedere anche ad altri, come ad esempio Davide Bartesaghi.

Il terzino è un altro giocatore che ha bisogno di giocare con continuità e ad alti livelli per crescere e migliorare, lui che ha caratteristiche molto importanti per il calcio moderno. Il Milan deve preservarlo e per questo è fondamentale trovare la giusta sistemazione per lui il prossimo anno. La soluzione potrebbe essere il Monza, che l’anno prossimo giocherà in Serie B: da titolare, potrebbe essere la strada adatta per una sua crescita e maturazione, così da poter tornare al Milan un anno dopo più forte e più consapevole.

Bartesaghi è un giocatore molto importante: se si dovesse portare avanti un progetto tecnico con la difesa a tre, il suo apporto da braccetto di sinistra sarebbe tanta roba, ma per lui è fondamentale andare dove c’è maggior chiarezza e dove può giocare più tempo possibile. La Serie B è il giusto compromesso, ma sarebbe ancora meglio una Serie A da protagonista in una squadra di media-bassa classifica.