Roma-Milan 3-1, le pagelle: rossoneri fuori dall’Europa, espulsi Gimenez e Conceicao

Serie A, Roma-Milan: cronaca, risultato finale e pagelle della partita della 37esima giornata di campionato giocata allo stadio Olimpico.

Il Milan esce nuovamente sconfitto dallo stadio Olimpico. Mercoledì era successo in Coppa Italia, stasera in Serie A. La Roma ha vinto 3-1. Dopo il vantaggio firmato Gianluca Mancini, i rossoneri erano riusciti a pareggiare con Joao Felix. In mezzo l’espulsione di Santiago Gimenez per una gomitata proprio a Mancini. Nella ripresa la squadra di Claudio Ranieri si è portata nuovamente avanti con una punizione di Leandro Paredes, poi l’ex rossonero Bryan Cristante ha chiuso i conti con una precisa conclusione fuori area. Nel finale espulso anche Sergio Conceicao. Con questo KO il Diavolo è ufficialmente fuori dall’Europa per la prossima stagione.

Serie A, Roma-Milan: cronaca e risultato della partita

Al 2′ subito pericoloso Soulé, si libera di Jimenez e crossa basso verso il centro dell’area, ma Pavlovic devia la palla in corner. Sul corner GOL DELLA ROMA: Mancini sul pallone messo da Soulé colpisce efficacemente di testa (marcatura pessima di Tomori) e batte Maignan. Roma-Milan 1-0 al 3‘. I rossoneri provano a reagire, ma non fanno male ai padroni di casa.

All’11’ la difesa della Roma mura prima il tiro di Felix e poi quello di Jimenez. Un minuto dopo conclusione a giro di Soulé dalla distanza, palla fuori di poco. Al 16′ conclusione di destro di Jimenez da dentro l’area, palla fuori di poco. L’ex Real Madrid poteva fare meglio. Al 20′ ESPULSO GIMENEZ per una gomitata a Mancini: decisivo l’intervento del VAR, che richiama l’arbitro Piccinini all’on field review. Al 26′ ammonito Mancini. Sulla successiva punizione di Reijnders, il pallone viene smorzato dalla barriera e bloccato da Svilar.

Tomori decisivo nel fermare Shomurodov in area rossonera al 33′. Sei minuti dopo GOL DI JOAO FELIX! Gran palla di Pulisic per il taglio di Jimenez, sul cui tiro Svilar si oppone, poi non può nulla sulla botta ravvicinata al volo del portoghese. Al 39′ ROMA-MILAN 1-1. Ammonito Cristante al 45′: trattenuta evidente su Loftus-Cheek. Nel recupero tentativo di Mancini dalla distanza, ma non trova la porta. Il primo tempo di Roma-Milan termina 1-1.

A inizio ripresa contropiede rossonero con Felix, ma l’ex Atletico Madrid si fa fermare in area al momento decisivo. Al 51′ conclusione alta di Reijnders sull’assist di Musah. Un minuto dopo la difesa rossonera si salva sulla botta mancina di Angelino dall’interno dell’area, palla deviata in corner. Poco dopo combinazione Saelemaekers-Koné, il belga calcia alto appena dentro l’area. Al 58′ GOL DI PAREDES, ROMA-MILAN 2-1: punizione dalla distanza dell’argentino, Maignan sorpreso. Tre minuti dopo ammonito Celik per fallo su Pavlovic. Poco dopo giallo a Jimenez per proteste.

Conceicao mette Fofana, Leao e Jovic per Loftus-Cheek, Jimenez e Joao Felix al 66′. Due minuti dopo Saelemaekers si libera al tiro in area, ma un giocatore del Milan riesce a smorzarlo e a favorire l’intervento di Maignan. Decisivo Tomori a recuperare su Shomurodov al 73′, l’ex Genoa sarebbe andato in porta. Al 79′ miracoloso di Svilar su Leao, che di sinistro a botta sicura non riesce a superare il portiere giallorosso. Tre minuti dopo Celik mura Pulisic in area giallorossa. All’86’ colpo di testa di Jovic, palla fuori.

CRISTANTE GOL ALL’87’: TIRO DA FUORI, MAIGNA BATTUTO, ROMA-MILAN 3-1. Ammonito Tomori al 90′. Nel terzo minuto di recupero espulso Sergio Conceicao per proteste. FINITA, ROMA-MILAN 3-1.

