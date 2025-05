Roma-Milan: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv o streaming

Serie A, Roma-Milan: le probabili formazioni e le informazioni su come vedere la partita in diretta tv o streaming.

Dopo la cocente sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan deve riconcentrarsi sul campionato. Ci sono ancora due giornate da disputare per sperare di agguantare la qualificazione a una competizione europea per la prossima stagione. Fondamentale vincere entrambe le partite, iniziando da quella di domenica 18 maggio allo stadio Olimpico contro la Roma.

Sarà un match molto difficile, anche perché i giallorossi di Claudio Ranieri sono ancora in corsa per accedere alla prossima Champions League e saranno particolarmente motivati a vincere. I tifosi di casa cercheranno di dare una spinta ulteriore alla squadra per ottenere 3 punti fondamentali. Quella di Sergio Conceicao è reduce da quattro successi di fila in Serie A, però il KO in Coppa Italia potrebbe aver lasciato qualche contraccolpo psicologico.

Serie A, le scelte di Ranieri e Conceicao per la partita

Ranieri per Roma-Milan deve fare a meno di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk. Per i primi due stagione finita, mentre il bomber ucraino potrebbe recuperare per l’ultimo turno della Serie A 2024/2025. Nell’allenamento di giovedì ha accusato un problema muscolare alla coscia destra e non è stato inserito tra i convocati. Nessuna lesione, però domenica sera non potrà dare il suo contributo.

Al posto di Dovbyk dovrebbe esserci Eldor Shomurodov al centro dell’attacco giallorosso, supportato da Matias Soulé e Alexis Saelemaekers. Nel 3-4-2-1 di Ranieri dovrebbero esserci Devyne Rensch e Angelino sinistra, con Manu Koné e Bryan Cristante al centro. In difesa agiranno Zeki Celik, Gianluca Mancini ed Evan Ndicka.

Anche Conceicao non sarà a organico pieno. Gli indisponibili sono Theo Hernandez, Kyle Walker, Warren Bondo e Samuel Chukwueze. Davanti a Mike Maignan confermato il terzetto difensivo Tomori-Gabbia-Pavlovic. A centrocampo gli esterni dovrebbero essere Yunus Musah a destra e Alex Jimenez a sinistra, con Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders in mediana. Christian Pulisic e Rafael Leao agiranno alle spalle della prima punta Santiago Gimenez, stavolta preferito a Luka Jovic.

Serie A, Roma-Milan: le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Saelemaekers; Shomurodov.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Gimenez, Leao.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per la live streaming l’applicazione va scaricata su pc, smartphone o tablet. Un’alternativa è collegarsi al sito ufficiale dazn.com. Il telecronista sarà Edoardo Testoni, accompagnato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini.