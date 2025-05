Sinner gelato, l’annuncio di Agassi è una mazzata

Le parole di Agassi spiazzano Sinner e i suoi tifosi: l’ex tennista americano non ha dubbi, le sue parole lasciano di stucco

Jannik Sinner è in finale degli Internazionali d’Italia. Tre mesi dopo la squalifica, il numero uno al mondo, come ampiamente previsto, è tornato più forte di prima. Ha battuto in scioltezza Ruud ai quarti di finale, mentre in semifinale ha dovuto fare i conti con un ottimo Paul al primo set: l’altoatesino poi è salito in cattedra e ha risolto la questione nei successivi due set con il risultato mai in discussione. Jannik ha dovuto fare i conti con diversi problemi di adattamento che, in qualche modo, hanno influenzato il primo set, ma poi tutto è andato come previsto.

In finale al Foto Italico domenica pomeriggio si ritroverà contro il solito Alcaraz per quello che sarà un dualismo che ci accompagnerà per molti anni. I due saranno sicuramente protagonisti anche ai prossimi tornei di Roland Garros e Wimbledon, entrambi vinti l’anno scorso dallo spagnolo. Ci riuscì anche grazie ad un momento non facile di Sinner che, oltre ai problemi fisici, era anche alle prese con la questione doping. Entrambi sono pronti a dare spettacolo, ma la previsione di Agassi non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi dell’italiano.

Alcaraz favorito su Sinner a Wimbeldon e Roland Garros, ecco perché

La leggenda del tennis Andre Agassi, in un’intervista rilasciata a Tennis Channel, ha parlato proprio dei grandi due appuntamenti dei prossimi mesi: il Roland Garros e Wimbledon. Sinner, che ormai si è messo alle spalle la questione Clostebol, vuole a tutti i costi dire la sua in questi due importanti tornei e dimostrare a tutti chi è il numero uno al mondo. Ma il favorito, secondo l’americano, è il suo grande rivale (e amico): Alcaraz. Perché?

Ecco le parole di Agassi: “Io credo che Alcaraz abbia un leggero vantaggio rispetto a Sinner sulla superfici più scivolose. Lo spagnolo riesce a muoversi incredibilmente bene anche sulla terra e sull’erba non perdendo velocità, a differenza di quasi tutti gli altri giocatori. L’aspetto che più mi sorprende di lui è che ha ancora ampi margini di miglioramento”

L’americano, ex numero uno al mondo, ha poi aggiunto: “Jannik è dominante sul cemento, perché ha una capacità pazzesca di generare potenza da fondo campo e riesce ad imprimere un ritmo insostenibile per i suoi avversari. Al Roland Garros e a Wimbledon il suo gioco è leggermente meno efficace ed è un po’ meno rapido negli spostamenti”.