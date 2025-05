Svolta Milan, scelto il direttore sportivo: arriva dal Galles

Il Milan avrebbe finalmente scelto il nuovo direttore sportivo: a sorpresa, è un dirigente che viene dal Galles

Potremmo essere arrivati ad un punto di svolta, a distanza di mesi, per quanto riguarda la ricerca del direttore sportivo. E, come ampiamente prevedibile, ci si avvicina ad una scelta deludente e che difficilmente porterà quel valore aggiunto di cui questa squadra e soprattutto questa dirigenza ha bisogno. A decidere è Giorgio Furlani: è lui ad aver incontrato tutti i vari candidati, a partire da Fabio Paratici, con il quale si era arrivati ad un accordo su tutto fino ad un dietrofront che non ci ha stupiti.

Da quando il Milan è in mano a fondi americani, più volte ci sono state queste improvvise retromarce: un esempio su tutti, quella per Marcus Thuram (finito poi all’Inter) ma ce ne sono tanti altri. Incontrato più volte anche Igli Tare, al momento libero, ma evidentemente non convince; difficile arrivare a Tony D’Amico, il preferito, blindato da un contratto importante con l’Atalanta. E, a proposito degli orobici, la scelta del Milan potrebbe essere proprio un ex nerazzurro.

Sorpresa Milan, ecco il direttore sportivo: ora c’è lui in pole

Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, Lee Congerton sarebbe adesso in pole per diventare il direttore sportivo del Milan. Si tratta di un ex calciatore gallese, martoriato dagli infortuni, che è diventato prima allenatore e poi dirigente. Ha 51 anni e non è un nome ad effetto, ma sa il fatto suo: ha esperienze in Bundesliga con l’Amburgo (dove acquistò un giovanissimo Hakan Calhanoglu) e anche in Premier League, fino all’arrivo all’Atalanta nel 2022.

L’esperienza con gli orobici si è conclusa l’anno scorso, nel mese di marzo, in seguito alla chiamata dall’Arabia Saudita, dove è tuttora: al momento Congerton è il direttore sportivo dell’Al-Ahli ma potrebbe presto lasciarlo per iniziare una nuova avventura in Italia, al Milan. Per Furlani, spiega la Gazzetta dello Sport, è il profilo giusto perché abituato a lavorare in gruppo e soprattutto ha già esperienza. Congerton quindi acquisisce posizioni importanti nelle gerarchie per ricoprire questa carica in rossonero, ma restano in corsa anche gli altri.

Tare è un’opzione da tenere ancora calda (era all’Olimpico per la finale di Coppa Italia ma non ci sono stati contatti coi dirigenti milanisti) così come D’Amico. L’attuale direttore sportivo dell’Atalanta è stato di recente blindato da Percassi e ha un contratto lungo e ricco. L’annuncio da parte del Milan potrebbe arrivare a fine campionato: Congerton balza in pole, ma con questa società di mezzo ogni possibilità di sorpresa è sempre dietro l’angolo.