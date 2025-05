Theo via con lo scambio, affare inaspettato in casa Milan

Theo Hernandez sembra sempre più lontano dal Milan: nuove indiscrezioni lo vogliono al Real Madrid, si può fare con lo scambio

Theo Hernandez ha disputato la sua peggior stagione da quando veste la maglia del Milan, e forse in carriera. Non ci sono grossi dubbi in merito. Così come non ce ne sono sulle sue qualità: un’annata storta può capitare a chiunque, soprattutto in quello che è un vero e proprio buco nero rossonero, ma non mette in discussione il talento e il peso specifico di un giocatore come il francese. Ormai un veterano, la priorità del Milan dovrebbe essere il suo rinnovo: sarebbe anche un modo per mostrargli sostegno e fiducia in un momento così difficile.

Invece, la società l’aveva venduto al Como a gennaio per 40 milioni e non gli ha fatto nessuna proposta di rinnovo concreta ad oggi. Il messaggio non è nemmeno così tanto velato: a giugno può andar via, ma dove? Theo Hernandez vuole giocare in una big se proprio deve lasciare il Milan e, in questi giorni, si è parlato di una possibilità al Real Madrid, ma la situazione è ben diversa.

Theo Hernandez al Real Madrid, lo scenario a sorpresa: i dettagli

Il Real Madrid ha già concluso due operazioni: Alexander-Arnold come terzino destro (a parametro zero dal Liverpool) e Dejan Huijsen difensore centrale (per 60 milioni dal Bournemouth). Ed è vero che gli uomini mercato dei Blancos cercano anche un terzino sinistro e per questo è venuto fuori il nome di Theo Hernandez, ma sul francese al momento non c’è niente di concreto. L’affare però può prendere corpo più avanti.

Il destino di Theo Hernandez sembra segnato: senza rinnovo in queste settimane, a giugno si cercherà una soluzione e il Real Madrid può diventare un’idea solo più avanti. E chissà che il Milan non provi ad impostare un affare sullo “scambio”, cioè un conguaglio economico più l’eliminazione della clausola di recompra di Alex Jimenez, che può diventare il suo sostituto designato in rossonero.

Non è una notizia né un’indiscrezione, solo un possibile scenario da non escludere da qui ai prossimi mesi. Quello che è certo è che sarà un’estate difficile per i tifosi: oltre a Theo Hernandez, potrebbe lasciare anche Reijnders, già finito nel mirino del Manchester City (che prepara un’offerta da 70 milioni). Probabilmente il peggio deve ancora venire.