55 milioni e addio Milan: contro il Monza saluterà i tifosi per l’ultima volta

Sta per iniziare la trattativa che rischia di strappare al Milan uno dei suoi migliori giocatori: pronta l’offerta, tutti i dettagli

Potrebbe essere un’estate difficile per i tifosi del Milan dopo una stagione da dimenticare, una delle peggiori di sempre. I rossoneri hanno sempre avuto una politica molto chiara per quanto riguarda le cessioni, fin dal caso Tonali a giugno 2023: nessuno è considerato incedibile e ogni offerta ritenuta congrua verrà presa in considerazione. Questo vale da sempre e figuriamoci adesso che la squadra non parteciperà ad alcuna competizione europea: per la proprietà, che ha nel bilancio pulito il suo unico obiettivo, è una grave perdita.

Ecco perché adesso tutti i giocatori sono ancora più esposti, soprattutto quelli che hanno almeno salvato la faccia in questo disastroso anno. Tijjani Reijnders è il primo indiziato: già da diversi giorni circolano indiscrezioni sull’interesse forte del Manchester City e di Pep Guardiola, pronto a presentare una prima offerta e iniziare la trattativa. In merito, sono arrivate nelle ultime ore ulteriori aggiornamenti: in via Aldo Rossi sta per arrivare la proposta degli inglesi.

In arrivo l’offerta per Reijnders, cifre e dettagli

Il Manchester City ha mostrato interesse nei giorni scorsi e adesso è pronto ad iniziare un serio dialogo con il Milan per l’acquisto del centrocampista olandese, considerato una delle priorità per questo mercato estivo. Per i Citizens è stata una stagione deludente con zero trofei vinti (ha perso anche la finale di FA Cup contro il Crystal Palace) e dal prossimo anno vuole ripartire di nuovo al top. Lo farà però senza De Bruyne: la società ha deciso di non rinnovargli il contratto.

C’è quindi la necessità di prendere un sostituto del belga e Reijnders sembra avere le caratteristiche giuste. Il Manchester City, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 55 milioni per l’acquisto dell’ex AZ Alkmaar. Il Milan accoglie volentieri la possibilità di trattare, ma non accetterà (ce lo auguriamo) questa cifra, troppo bassa considerando i numeri di questa stagione e soprattutto il recente rinnovo di contratto fino al 2030. Furlani chiederà 70 milioni per la cessione di Reijnders, e bisognerà capire quale sarà la reazione degli inglesi. Tonali, nell’estate del 2023, fu ceduto per 58,9 milioni; l’olandese potrebbe andare al City per 60-65 milioni. Il rischio che la partita contro il Monza sia la sua ultima in maglia rossonera è davvero alto.