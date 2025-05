Addio Milan, è finita: se ne va al Barcellona

Il Milan rischia di rimanere a mani vuote, beffa clamorosa per l’estate: addio ai rossoneri, futuro al Barcellona

Tempo di strategie, di ripartire da capo. Da zero, ancora. Il Milan chiude una stagione drammatica e lo ha fatto nel peggiore dei modi, perdendo la possibilità di portare a casa un nuovo trofeo come la Coppa Italia. Niente quarto posto, niente Champions League: saranno poche le cose da salvare in vista del prossimo anno.

E allora spazio al calciomercato, alle mosse inevitabili per tentare di riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano. Non sarà facile ma saranno tanti i cambiamenti previsti. Dal nuovo allenatore che rimpiazzerà il sicuro partente Sergio Conceicao fino al nuovo ds.

E poi gli innesti, quelli importanti, che ribalteranno il volto della rosa del ‘Diavolo’, si spera in via definitiva. A tal proposito il club di Gerry Cardinale potrebbe però rischiare una mazzata tremenda: una beffa a cui i milanisti non vogliono nemmeno pensare.

Dal Milan al Barcellona: rossoneri distrutti

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione di mercato clamorosa che potrebbe fare infuriare i tifosi rossoneri. Il portale iberico ‘Fichajes.net’ ha infatti riferito come il Barcellona sembrerebbe intenzionato a mettersi sulla strada del ‘Diavolo’, in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato.

I catalani sono fortemente interessanti a Jhon Lucumi, difensore di origini colombiane che con il Bologna ha conquistato tutti. La prestazione maiuscola proprio contro il Milan in finale di Coppa Italia sembrerebbe aver convinto la dirigenza del club di Joan Laporta a programmare un possibile assalto estivo al forte centrale che, va ricordato, è da tempo sul taccuino della dirigenza di Via Aldo Rossi.

Uno smacco pazzesco che rischierebbe di costringere i vertici rossoneri a guardare altrove per potenziare una retroguardia che ha fatto acqua da tutte le parti in questa stagione e che tra poche settimane potrebbe finire per perdere Tomori e Thiaw, tra i maggiori candidati a lasciare il Milan durante il mercato estivo. Lucumi a 26 anni sembra aver raggiunto la piena maturità per il salto in una grande piazza e quella catalana potrebbe essere la scelta migliore per il suo futuro, Milan permettendo.

Secondo quanto riferito la dirigenza blaugrana guidata dal ds Deco continua a vedere in Jonathan Tah, centrale in scadenza con il Bayer Leverkusen, la primissima scelta. Ma lo scenario intorno a Lucumi è tutt’altro che secondario per il Barcellona che sembra disposto a valutare l’acquisto del nazionale colombiano che soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio non comporterebbe un esborso così impegnativo.

Il classe ’98, che vedrà scadere tra dodici mesi il suo accordo coi felsinei, fino a questo momento 42 apparizioni con 1 gol e 1 assist all’attivo. Il Milan è avvisato, il Barcellona fa sul serio per Lucumi.