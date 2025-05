Allegri-Milan, c’è la data: nuovo ribaltone sulla panchina rossonera

L’allenatore toscano continua ad essere indicato come un possibile successore di Conceicao: ci sarà il clamoroso ritorno?

Sergio Conceicao non rimarrà alla guida del Milan e probabilmente non sarebbe rimasto neppure conquistando la Coppa Italia. Il suo futuro è ormai segnato e si tratta di capire chi lo sostituirà.

Negli ultimi giorni sembra aver ripreso vigore la candidatura di Maurizio Sarri, già contattato prima dell’ingaggio di Conceicao. L’allenatore toscano ha esperienza e fa giocare bene le sue squadre, potrebbe essere un profilo giusto dal quale ripartire. Si è parlato anche di Vincenzo Italiano, ma è legato contrattualmente al Bologna e il club emiliano è intenzionato a tenerlo. Le parti si aggiorneranno a fine campionato per parlare di futuro.

Ci sono stati pure rumors su Gian Piero Gasperini, che aveva annunciato il proprio all’Atalanta. La società bergamasca vorrebbe provare a convincerlo a rimanere, però intanto è stato accostato sia al Diavolo sia alla Roma.

Milan, può tornare Allegri?

In questi mesi anche Massimiliano Allegri è stato indicato come un candidato per la panchina oggi occupata da Conceicao. Il 57enne livornese non ha allenato in questa stagione, ha preferito attendere un nuovo stimolante progetto per la prossima. Le offerte non sono mancate, soprattutto dall’estero, però sembra intenzionato a continuare a lavorare in Italia.

Allegri ha già allenato il Milan tra il 2010 e il 2014, vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Poi ha avuto una lunga esperienza alla Juventus con tanti trofei conquistati. Un profilo di alto livello, anche se spesso il modo di far giocare le sue squadre viene criticato. È uno che non ha paura di lanciare i giovani, fattore positivo. Da non dimenticare che è anche uno costoso, alla Juve percepiva 7 milioni di euro netti annui più bonus. Probabilmente, vorrà uno stipendio di almeno 5 milioni a stagione.

Secondo quanto spiegato dai colleghi di calciomercato.com, Allegri prenderà una decisione sul proprio futuro entro circa 20 giorni. Valuterà tutte le opzioni sul tavolo e poi farà una scelta. Ha voglia di tornare ad allenare e sarà interessante vedere quale sarà la prossima tappa della sua carriera.