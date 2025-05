Comunicato ufficiale: ribaltone in panchina, cambia tutto subito per il Milan

Annuncio ufficiale a sorpresa: l’allenatore ha deciso di lasciare la squadra e ora diventa un’idea per il Milan, i dettagli

La sconfitta contro la Roma all’Olimpico è l’ennesima batosta di questa stagione milanista: dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna, i rossoneri sono ufficialmente fuori dalle coppe europee nella prossima stagione. Un disastro totale, ed è solo l’ennesima conferma di un fallimento in piena regola targato Giorgio Furlani. Da quando ha preso in mano la gestione dell’area tecnica, il Milan è passato da uno Scudetto e una semifinale di Champions League al baratro totale. Nonostante questo, la sua posizione non è in discussione, così come quella di Moncada; al massimo, si aggiungerà un direttore sportivo, che difficilmente sarà un valore aggiunto.

Questo gruppo di lavoro dovrà quindi prendere delle decisioni importanti, a partire dalla scelta dell’allenatore. Sergio Conceicao, anche se con meno responsabilità, è stato una grandissima delusione: eliminato dalla Champions contro Dinamo Zagabria e Feyenoord, mai in corsa per il quarto posto, sconfitto in finale di Coppa Italia e fuori da tutte le coppe europee. A questo si aggiunge anche una serie di scelte tecniche e tattiche difficili da comprendere. Chi arriverà al suo posto? In questi minuti è arrivato un comunicato ufficiale che può essere un indizio per il futuro rossonero.

Farioli lascia l’Ajax, è ufficiale: idea Milan?

Per l’Ajax è stata una stagione incredibile: dopo il disastro dello scorso anno, Francesco Farioli, primo allenatore italiano della storia dei Lancieri, ha riportato la squadra ad un passo dal titolo. Nelle ultime due giornate è successo l’incredibile: a causa di un pareggio subito al minuto 99′ della penultima giornata, l’Ajax ha perso il campionato in favore del PSV. Una delusione troppo grande per Farioli, in lacrime in campo dopo l’ultima partita.

Il giorno dopo, cioè oggi, è arrivato l’annuncio un po’ inaspettato: Farioli ha deciso di lasciare l’Ajax, lo ha ufficializzato il club stesso con una nota sui social. Oltre alla delusione per aver perso il titolo, ci sono anche alcune frizioni con la società per via del mercato e delle incomprensioni. Ma è probabile che dietro a questa scelta dell’ex Nizza ci sia già la possibilità di tornare in Italia e allenare per la prima volta in Serie A.

L’ex collaboratore di De Zerbi, a questo punto, può diventare un’idea anche per il Milan, anche se le indiscrezioni più forti su di lui arrivano da Roma: Ranieri avrebbe indicato lui alla proprietà come suo successore per aprire un ciclo importante coi giallorossi. Non ci resta che attendere e capire cosa succederà: i rossoneri potrebbero pensarci, ma oggi il Milan ha bisogno di un allenatore diverso.