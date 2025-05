Dalla Juventus al Milan, i rossoneri chiudono il colpo per due spiccioli

Un ex Juventus può diventare un obiettivo di mercato del Milan low-cost: il giocatore spinge per tornare in Italia

Il Milan affronterà presto una fase molto importante. Dopo una stagione come questa, è necessario intervenire con forza. Sembra piuttosto difficile che a pagare siano i dirigenti: Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada dovrebbero restare al loro posto, nonostante i due anni di disastri e di scelte sbagliate. Alle loro mani è affidata la ricostruzione, e questo non ci fa dormire sonni tranquilli. L’obiettivo è di inserire un direttore sportivo, ma solo se si riuscirà a trovare il profilo giusto. Cioè: solo se questo dirigente accetterà l’idea di non avere alcun tipo di potere decisionale.

I nomi sono sempre gli stessi ma oggi è spuntato fuori quello di Lee Congerton, che sembra sposarsi a pieno con le linee guida di questa dirigenza. In ogni caso, il Milan non ritiene così importante la figura del direttore sportivo: per stessa ammissione di Furlani, sono già al lavoro sul mercato, anche senza il nuovo dirigente (e senza nemmeno sapere chi sarà l’allenatore). In questo è racchiuso tutto il perché dall’addio di Maldini in poi è stato tutto un disastro.

Il Milan lo riporta in Italia, affare low-cost

C’è grande attesa per capire quali saranno le mosse del mercato. I tifosi sono pronti a mettersi l’anima in pace: una grossa cessione sarà inevitabile. Vendere non è mai stato un problema per RedBird e Furlani: alle grandi offerte non si dice no a prescindere, come dimostra il caso Tonali a giugno 2023. Figuriamoci adesso che c’è il buco lasciato dalla mancata qualificazione in Champions League. Reijnders è il primo indiziato, ma potrebbe non essere l’unico.

E in entrata? Non sappiamo cosa sta cercando il Milan e quali sono gli obiettivi, ma sicuramente si cercheranno delle opportunità di mercato. Una di queste può essere un ex Juventus: non è andata bene la stagione al Liverpool di Federico Chiesa, snobbato da Slot per tutta la stagione (tanto da rischiare di non prendere la medaglia per la Premier League vinta). Si è trasferito in Inghilterra per circa 13 milioni l’estate scorsa e ora spinge per un ritorno.

Il Milan può diventare una soluzione per lui ma bisognerebbe capire come può incastrarsi con Pulisic, a meno che l’americano non sia un altro dei sacrificati sul mercato (le offerte per lui non mancheranno). Vedremo cosa accadrà. Chiesa comunque tornerà in Italia presto, forse già a giugno, e oltre al Milan ci sono tante altre squadre fra cui anche la Roma.