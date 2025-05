E’ successo tutto in diretta, momento esilarante in campo per Sinner

Momento di grande divertimento al Foro Italico durante la partita di Sinner, è successo in diretta. I dettagli

Si è fermato in finale il percorso di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia. Dopo aver superato Ruud e Paul, l’altoatesino non ha potuto fare altro che arrendersi contro Carlos Alcaraz: lo spagnolo ha chiuso la pratica in due set dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Inevitabile, considerando che il numero uno al mondo è rimasto fermo per tre mesi a causa della squalifica per il caso Clostebol. Essere arrivato in finale in questo modo è già un grande traguardo, anche se veder perdere Sinner fa sempre un certo effetto.

Alcaraz però ha strameritato la vittoria: lo spagnolo ha fatto una gran partita e ha vinto senza troppe difficoltà. Adesso Jannik si prepara per i prossimi impegni con l’obiettivo di migliorare e crescere sotto molti aspetti per pareggiare i suoi competitor in tutto e per tutto. Nella finale di ieri i tre mesi di stop hanno fatto palesemente la differenza, cosa che invece non si era nemmeno vista nelle partite precedenti e in particolare contro Ruud ai quarti di finale.

Sinner vs Paul, l’episodio fa ridere tutti: cosa è successo

Non erano mancate invece le difficoltà contro Paul, che aveva vinto abilmente il primo set, tanto da far pensare ai tifosi che Sinner potesse non farcela ad arrivare in finale. L’altoatesino però poi è salito in cattedra e ha vinto la partita con i due set successivi. Ed è proprio nel caso della partita contro Paul che si è verificato un divertente siparietto che ha visto coinvolto un tifoso sugli spalti del Foro Italico.

Nelle fasi finali della partita contro Paul, ad un certo punto dal pubblico si è sentita una frase molto divertente. “Daje Paul che te c’ha fatto crede” la battuta ovviamente è stata colta con grande ironia da parte di tutto lo stadio, che si è lasciato andare ad una grossa risata e anche qualche applauso. Impassibile invece Sinner, che probabilmente non lo ha nemmeno sentito: era troppo concentrato sul chiudere il prima possibile la gara e portare a casa la finale.

Purtroppo l’ultimo atto con Alcaraz non è andato bene ma era ampiamente prevedibile. Per lui, fermo da tre mesi a causa della squalifica, è stato già un grande risultati arrivare in quel modo in finale. Avrà tempo e modo di rifarsi Jannik: la stagione è lunga e il dualismo con lo spagnolo è destinato a segnare la storia di questo sport.