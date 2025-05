Maldini-Milan, l’annuncio è chiaro: ritorno di prepotenza in rossonero

Paolo Maldini al Milan. Ormai da giorni non si fa che parlare del ritorno del numero tre in rossonero: il punto della situazione

E’ la disperazione e lo sconforto tra i tifosi del Milan è ormai totale. E la sensazione è che non ci sia limite al peggio. Il Diavolo va sempre più affondo e dopo aver perso la finale di Coppa Italia è arrivata la retrocessione in Serie D del Milan Futuro.

Tutto va male e non si vede la luce in fondo al tunnel perché gli autori di questo disastro rimaranno ancora all’interno del club. Si scrive e si parlare che più di metà squadra faccia le valigie, ma chi questa squadra l’ha costruita (prima l’ha distrutta), continuerà a lavorare per il Diavolo. Lo farà certamente Giorgio Furlani, che sarà colui che avrà sempre l’ultima parola. Sarà chiaramente ancora l’amministratore Delegato di questo progetto, con Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada che non lasceranno il Milan.

Tra i tifosi rossoneri, però, c’è voglia di rivoluzione, soprattutto al quarto piano di Casa Milan. C’è voglia di Paolo Maldini e i tanti messaggi sui social non sembrano lasciare dubbi.

I messaggi su X dei tifosi

Allo stadio dovremmo urlare il nome di Maldini per 90 minuti — LUCA (@yebonavits1988) May 16, 2025

DEVE TORNARE SOLO MALDINI tutti gli altri a CASA. You understand — eu_ (@BaldiEuge) May 17, 2025

Menomale che ci sono svegliati!!! — Stef Bezz 🔴⚫️ (@stefanobezz) May 16, 2025

MALDINI TI AMO — iosonoandrea (@iosonoandrea4) May 16, 2025

L’ unica cosa da fare è lasciare lo stadio vuoto — broncos 54 (@dariocioli) May 17, 2025

Domenica Milan Monza deve essere così…riempiamoli di carta igienica visto che fanno cagare pic.twitter.com/1Hdg6gIIyS — MattiaM (@MattiaMinasi) May 16, 2025

SOLO #Maldini. POST DEL #MILAN BOMBARDATO DAI COMMENTI PRO MALDINI.

La sconfitta in finale di Coppa Italia è stata la classifca goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’ennesimo obiettivo sfumato che ha reso praticamente insanabile la frattura tra dirigenza e tifoseria; una… pic.twitter.com/nPoEiNBNQc — Milan Zone (@theMilanZone_) May 16, 2025

A chi dice che si tifa #Maldini e non il #Milan voglio ricordare che #paolomaldini è il #Milan,

lo rappresenta, diversamente da chi ne ha acquisito il controllo. Costoro (peraltro da capire chi) controllano una società, #Maldini ne incarna e rappresenta lo spirito ed i valori — @renzo300871 (@rr71) May 17, 2025

Il messaggio è chiaro: senza Paolo Maldini, il Milan rischia di affondare ancora di più. I tifosi, dunque, invitano a protestare per riavere il Capitano.