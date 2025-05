Niente coppe, ma c’è un altro guaio per il Milan: è tutto sconvolto

Ecco cosa sta succedendo in casa Milan: l’inizio della prossima stagione è già in salita. Il punto della situazione

La stagione è davvero da dimenticare per il Milan. I rossoneri ieri sono stati battuti ancora. Un ko pesante, condizionato dall’espulsione di Santi Gimenez, che ha fatto arrabbiare proprio tutti. L’attaccante messicano ha colpito con una gomitata Mancini e l’arbitro dopo essere stato richiamato al VAR ha deciso di estrarre il cartellino rosso.

Una decisione sacrosanta, che però ha riportato alla mente l’episodio che mercoledì ha visto protagonisti Beukema e Matteo Gabbia. Stesso fallo, ma niente espulsione. Due episodi praticamente identici giudicati in maniera completamente diversa, con il Milan che ne esce danneggiato in entrambe le circostanze. Così sono ancora una volta gli episodi a condizionare il risultato finale di una partita.

Episodi che hanno contribuito a tenere il Milan fuori dalle coppe. La prossima stagione così il Diavolo non giocherà alcuna competizione europea: né la Champions League né la Conference e l’Europa League. Fuori da tutto, ma il disastro non è ancora completo.

Il Milan, infatti, potrebbe dover far i conti con un altro problema. Quello di non arrivare tra le prime otto squadre di Serie A. Il Diavolo è attualmente nono e se all’ultima giornata non dovessero cambiare le cose, si ritroverebbe a vivere un’estate di partite ufficiali.

Il programma estivo del Milan: ‘problema’ Coppa Italia

Sì perché sono otto le teste di serie che iniziano la competizione dagli ottavi di finale. Le altre 12 squadre del massimo campionato italiano (dal 9° al 17° posto) cominciano la propria avventura agli inizi di agosto – come capitato al Napoli lo scorso anno, contro il Modena -, partendo dai trentaduesimi di finale.

A questo turno partecipano inoltre anche le tre squadre promosse in Serie A nella stagione precedente, le quattro squadre di Serie B (tre retrocesse dalla Serie A più la squadra che ha perso la finale play off di B), oltre alle 12 squadre di Serie B, dal 3° al 17° posto.

Nel frattempo il Milan ha annunciato la sua tournée con il ritorno a Perth, in Australia Occidentale, nell’ambito del Pre-Season Tour 2025, dove i rossoneri affronteranno il Perth Glory, giovedì 31 luglio all’HBF Park, nell’ultima tappa del tour estivo nella regione Asia-Pacifico, che prevede anche le sfide contro l’Arsenal a Singapore (23 luglio) e il Liverpool a Hong Kong (26 luglio). Poi subito di corsa in Italia per preparare il turno di Coppa se si chiuderà al nono posto.