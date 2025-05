Pulisic, dietrofront improvviso: Milan spiazzato

Arrivano aggiornamenti sulla situazione di Pulisic, il cui futuro potrebbe rivelare sorprese: ecco cosa è trapelato oggi.

Certamente Christian Pulisic è stato uno dei pochi a salvarsi in una stagione complessivamente negativa del Milan. Ha totalizzato 17 gol e 11 assist in 49 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. È stata la sua migliore annata, anche se purtroppo la squadra ha deluso le aspettative e non è stata in grado di conquistare la qualificazione a una competizione europea.

Il numero 11 rossonero ha vissuto anche qualche momento di calo, ma è inevitabile quando giochi praticamente sempre perché non c’è un sostituto all’altezza. A volte avrebbe avuto bisogno di rifiatare. Il Milan dovrebbe ripartire da calciatori come lui nella prossima stagione, cercando di ingaggiare anche qualcuno in grado di rappresentare una valida alternativa.

Milan, rinnovo Pulisic: le ultime news

In questi mesi si è parlato più volte del rinnovo del contratto di Pulisic, con il club intenzionato a blindarlo con un nuovo accordo. La scadenza attuale è fissata a giugno 2027 e nel contratto è prevista anche una clausola per il prolungamento di un ulteriore anno.

Il Milan ha parlato con l’entourage di Pulisic e sembrava che le parti fossero arrivate a un’intesa totale: scadenza spostata a giugno 2029 e stipendio aumentato, da 4 a 5 milioni di euro netti annui. Era trapelato che mancasse solo formalizzare, però in tutte queste settimane ciò non è successo.

Il giornalista sportivo Matteo Moretto di Relevo ha risposto a un tifoso su X e ha spiegato la situazione: “Sono arrivati a discutere del contratto, di cifre e numeri, poi il ragazzo ha chiesto tempo perché prima di firmare vuole capire bene le varie evoluzioni a livello sportivo (ds, allenatore…)“.

La trattativa sembrava ben avviata, quindi, però Pulisic ha preferito attendere e valutare bene la situazione all’interno del Milan. Con una squadra che non parteciperà alle coppe europee nella prossima stagione e un management sportivo che ha dimostrato più arroganza che competenza, normale che un calciatore possa pensare di cambiare aria.

In questo momento non sono trapelate notizie su possibili offerte, ma ovviamente Pulisic è uno che non avrebbe problemi a trovare una nuova squadra. Erano circolati rumors sull’interesse del Liverpool, destinazione che non sarebbe certamente sgradita. I Reds hanno vinto l’ultima Premier League e hanno un gruppo di calciatori straordinario che sotto la guida di Arne Slot ha espresso un bel calcio in questa stagione.