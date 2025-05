Secco no al Milan, il rifiuto distrugge il nuovo progetto rossonero

Le ultime notizie sul futuro del Milan. Il club rossonero deve capire da chi ripartire: il punto della situazione in vista della prossima stagione

Manca ormai l’ultima partita prima di archiviare definitivamente una stagione da dimenticare, dove tutto è andato male e dove c’è davvero poco o nulla da salvare. Ora tra i tifosi del Diavolo c’è grande preoccupazione per via della poca fiducia nei confronti di una proprietĂ assente e di una dirigenza che ha dimostrato di non essere capace di gestire il Milan. Sono risultati a dirlo.

In questi giorni si parla così di rivoluzione. Una rivoluzione pronta a colpire i giocatori, ma ovviamente anche l’allenatore. Al momento non ci sono certezze, ma Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, gli artefici principali del disastro rossonero saranno ancora al quarto piano di Casa Milan a lavorare. L’italiano e lo svedese continueranno a farlo ancora con le loro mansioni, il francese potrebbe, invece, tornare a fare il capo degli osservatori, qualora (come sembra) arrivasse il nuovo Direttore sportivo.

Milan, il punto su Italiano e gli altri candidati: la situazione

Da qui si ripartirĂ , per poi scegliere l’allenatore. Il gruppo di lavoro, però, si sta giĂ muovendo sia sul mercato che per il mister. Così potrebbero esserci novitĂ a breve. Si attendono, ad esempio, sviluppi su Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano, infatti, è tra i candidati alla successione di Sergio Conceicao.

Proprio il mister che ha vinto la Coppa Italia, contro il Diavolo, piace alla dirigenza del Milan, che deve però fare i conti con il Bologna. I rossoblu, ovviamente, vorrebbero tenersi l’ex Fiorentina. L’incontro che avverrĂ a breve tra le parti ci farĂ capire se ci sono i margini per andare avanti insieme, come sembrerebbe.

Si attendono sviluppi in merito, ma nel frattempo il Diavolo si sta guardando attorno e tiene sott’occhio anche altri due allenatori, entrambi liberi, almeno per il momento. Uno è Maurizio Sarri, l’altro è Massimiliano Allegri. Entrambi sono pronti a dire sì al Milan, qualora venisse presentato un progetto serio e a lungo termine.

La dirigenza non può certo affidarsi a scommesse questa volta, dopo aver fallito l’estate scorsa puntando su due allenatori stranieri, che non conoscevano la Serie A. Fra qualche giorno sapremo cosa succederĂ . Non ci resta che attendere