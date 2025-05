Valigie in mano per Rafael Leao, interesse concreto della rivale

Una squadra straniera ha messo Leao nel mirino per il prossimo calciomercato estivo: il numero 10 rossonero dirà addio?

Senza Champions League e senza altre coppe europee, il Milan rischia di perdere qualcuno tra i suoi migliori calciatori. Non solo per esigenze di bilancio, ma anche perché tra di loro c’è chi potrebbe essere attratto da progetti migliori di quello rossonero.

Ad esempio, negli ultimi giorni si parla con insistenza dell’interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders. Se dovesse arrivare un’offerta da circa 70 milioni di euro, è difficile che il club rossonero possa rifiutarla. Inoltre, i Citizens hanno il potenziale economico per proporre un super contratto al centrocampista olandese e convincerlo a trasferirsi in Premier League.

Anche se Reijnders ha rinnovato il poco tempo fa, chi potrebbe accusarlo di aver lasciato un Milan che oggi non sembra avere prospettive chiare? L’ex AZ Alkmaar è uno dei pochi che si salvano in questa stagione e dovrebbe anche essere uno di quelli da confermare per ripartire, però sappiamo che il Manchester City o un’altra big europea potrebbe attirarlo.

Calciomercato Milan, e Leao? Richiesta dall’estero

Un altro che potrebbe ricevere offerte da importanti squadre europee è Rafael Leao. Anche se spesso è stato al centro di critiche, ha comunque messo insieme 12 gol e 13 assist in 50 presenze totali. Sicuramente ha il potenziale per fare meglio di così, è uno che potrebbe arrivare a 20 gol pur non essendo un centravanti.

Deve avere più fame e certamente deve avere anche un contesto di squadra migliore del Milan 2024/2025. Non essendo un vero leader e non riuscendo a fare da trascinatore, ha bisogno che attorno tutto funzioni in un certo modo per rendere al massimo, altrimenti va a fiammate. Anche all’estero lo sanno e c’è qualcuno che pensa a lui per la prossima stagione.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Orazio Accomando di DAZN, l’Atletico Madrid è interessato a Leao. Al momento c’è solamente un sondaggio da parte dei Colchoneros, non è arrivata nessuna offerta al Milan. Diego Simeone è uno dei migliori allenatori al mondo e potrebbe aiutare Rafa a fare il salto di qualità che gli manca.

Per quanto riguarda il prezzo di Leao, è ipotizzabile che il Diavolo parta da una richiesta di almeno 100 milioni. Impossibile che qualcuno paghi la clausola di risoluzione da 175 milioni presente nel contratto. Da tempo si parla pure dell’interesse del Barcellona, però il club catalano ha una situazione finanziaria non facile e deve stare attento a bilanciare investimenti e cessioni.