Walker-Milan, è finita: niente riscatto, se lo prende la rivale italiana

Kyle Walker ed il Milan sono già ai saluti con il terzino inglese che non rientra nei piani del club meneghino in vista della prossima stagione.

Non sarà esercitato da parte del Milan il diritto di riscatto sul cartellino di Kyle Walker che farà ritorno, solo momentaneamente, al Manchester City per poi cercare una nuova soluzione per il suo futuro.

Il terzino della nazionale inglese non è riuscito a dare il contributo che si aspettava al Milan con il laterale che potrebbe di nuovo cambiare maglia in vista della prossima stagione. La sua avventura al Manchester City è definitivamente terminata con il club proprietario del cartellino che ha già fatto sapere di non essere interessato a reinserirlo in rosa a partire dalla prossima estate. Per Walker potrebbero però aprirsi le porte di una nuova avventura in Serie A con una big che è sulle sue tracce.

Milan, c’è il saluto di Walker: nuova maglia in Serie A

La Juventus pensa a Kyle Walker in vista della prossima stagione con il terzino inglese che potrebbe finire in bianconero considerata la mancata volontà da parte del Milan di riscattare il cartellino del giocatore dal Manchester City.

I bianconeri potrebbero accontentare le richieste degli inglesi andando a versare nelle casse della società britannica circa 5 milioni di euro assicurandosi un difensore in grado di agire sia sulla fascia destra che da centrale in una difesa a tre. Una soluzione che porterebbe alla Juventus un uomo di esperienza che potrebbe andare a risolvere i tanti problemi vissuti dalla squadra bianconera in questa stagione per quello che riguarda la fascia destra.

L’accordo tra Milan e Manchester City era di un riscatto fissato intorno ai 5 milioni di euro ma l’alto ingaggio percepito dal terzino e la mancata qualificazione in Champions League da parte dei rossoneri hanno reso impossibile l’acquisto a titolo definitivo. La Juventus, vicina alla conquista di un posto nella massima manifestazione continentale, sarebbe pronta a sostituirsi al Milan nell’affare.

Non è da escludere l’inserimento della Roma sul giocatore inglese con i giallorossi che per tutta la stagione hanno avuto problemi per quello che riguarda la propria fascia destra. In casa Milan si punterà sulla crescita di Alex Jimenez, pronto a diventare il titolare inamovibile della fascia destra anche se molto dipenderà da quella che sarà la decisione del Real Madrid sul giovane spagnolo.