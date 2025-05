15 milioni e si chiude: i tifosi del Milan salutano il loro idolo

L’addio al Milan si può chiudere: c’è una distanza di 15 milioni fra domanda e offerta, i prossimi giorni potrebbero già essere decisivi

Manca una sola partita al termine di questa assurda stagione. Il Milan ha sbagliato tutte le scelte importanti e le conseguenze in campo sono state inevitabili. I rossoneri, con la sconfitta contro la Roma all’Olimpico, è fuori da ogni competizione europea: un disastro totale che, a meno di clamorosi colpi di scena, non aprirà alcun tipo di riflessione sull’attuale dirigenza. Furlani e Moncada resteranno incredibilmente al loro posto, al massimo verrà aggiunto un direttore sportivo.

Un Milan senza coppe crea grandi timori fra i tifosi: se anche con la Champions la politica societaria prevede la cessione di chiunque in caso di offerte importanti, figuriamoci adesso senza. Tijjani Reijnders è il primo indiziato con il Manchester City pronto a fare la prima offerta: convincere Furlani e Cardinale non sarà difficile, basterà fare la proposta giusta e Reijnders, che ha appena rinnovato fino al 2030, saluterà tutti e tutto. I prossimi giorni potrebbero già essere decisivi: c’è ancora distanza ma è assolutamente colmabile.

Reijnders al Manchester City, distanza fra domanda e offerta: i dettagli

Il Manchester City perderà De Bruyne al termine di questa stagione: dopo tantissimi anni, il belga saluterà a causa del mancato rinnovo deciso dalla società. L’ex Chelsea e Wolfsburg è già in trattativa con alcuni club fra cui, a sorpresa, il Napoli, ma lui ha aperto anche alla possibilità di restare in Premier League. Nel frattempo Guardiola cerca un sostituto e Reijnders sembra essere il profilo scelto dall’allenatore spagnolo.

Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto 55 milioni per l’acquisto del centrocampista, l’unico insieme a Pulisic ad andare oltre la sufficienza in questa stagione disastrosa (la peggiore di sempre). Una cifra alta ma non è abbastanza: con 15 milioni in più si può chiudere. Il Milan infatti valuta l’olandese 70 milioni e a quella somma non dirà di no. La palla ora passa a Guardiola e agli uomini mercato dei Citizens per decidere se affondare il colpo o meno.

Gli inglesi non hanno alcun tipo di problema di soldi e la distanza si può certamente colmare. Per i tifosi è pronto un Tonali bis: a giugno 2023, l’ex Brescia lasciò il Milan per 58,9 milioni, ed è lì (insieme all’allontanamento di Maldini) che iniziò la fine. La storia si può ripetere con Reijnders perché il bilancio pulito viene prima di qualsiasi obiettivo sportivo, ammesso che ce ne siano.