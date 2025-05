Cardinale vende: “Blitz in Qatar, niente Aramco per il Milan”

Le ultime sul futuro del Milan. Il Diavolo potrebbe presto passare di mano. Il punto della situazione: parla il noto giornalista

Un addio di Gerry Cardinale a breve. E’ questo quello che si augurano i tantissimi tifosi del Milan, che sono stanchi di vedere la propria squadra affondare sempre più giù. Al cambio di proprietà non sembrano davvero alternative, così la speranza è che il numero uno di RedBird ceda il prima possibile.

Così ai microfoni di Carlo Pellegatti, sul canale YouTube, Carlo Festa, giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’, ha fatto il punto della situazione in casa rossonera perché qualcosa sembra davvero muoversi: “Attivismo non vuole dire che ci sia un processo in corso perché non c’è. C’è un interesse a valutare soggetti che possano portare nuovi soldi nelle casse di Cardinale che ha comprato il Milan a debito neiconfronti di Elliott. È ancora di circa 500 milioni di euro. Sta cercando e valutando dei partner”.

“Quello di Cardinale è un progetto a medio termine”

Poi l’annuncio del giornalista – “In queste settimane è in Qatar, unica area in cui ci potrebbero essere in investitori nel calcio italiano. Cardinale è molto silenzioso. Per lui il Milan è un business puro e semplice. Quello che prevedo io è che valuterà eventuali arrivi di un partner. È più di un’ipotesi. Sta valutando.

“Circolava un ‘teaser’ che indicava i dati economici. Si era fermato il processo, ora Cardinale starebbe valutando un partner, nuovi capitali che sarebbero ben accetti. Una cessione totale sarebbe molto difficile. Se ci sono partner? Aramco non credo proprio. Potrebbe essere un investitore più finanziario. Nel Golfo Persico ci sono decine di investitori con parecchio denaro”.

“Quello di Cardinale è un progetto di medio termine. Ha portato dei risultati economici e non gli interessano quelli sportivi, bensì quelli di bilancio. L’imbuto è arrivato senza i soldi Champions, che toglie almeno 50 milioni. Dovranno fare dei ragionamenti”.

Ora le cessioni appaiono inevitabili – “Secondo me ci saranno delle uscite in rosa, ma non prevedo un grande calciomercato con spese folli. Un giorno in cui potrebbe arrivare un nuovo socio? Una data chiave potrebbe essere il via libera per lo stadio nella zona San Siro, probabilmente questa estate”.  A breve, dunque, potrebbero arrivare novità importanti legate alla cessione del Milan. La svolta può essere vicina