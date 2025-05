Doppio disastro Milan, furia totale: “Incapacità e debolezza”

Il Milan è stato protagonista di un doppio disastro: le parole sono davvero molto pesanti, si chiede di fare piazza pulita.

Con la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma il Milan è a un passo dal non disputare nessuna competizione europea il prossimo anno. I rossoneri avrebbero dovuto vincere per provare ad agguantare l’Europa League o quantomeno la Conference League: invece la truppa allenata da Sergio Conceicao ha offerto un’altra prova deludente dopo quella in finale di Coppa Italia.

Il 3-1 rifilato dagli uomini di Ranieri obbliga il Diavolo a battere il Monza e a sperare che Fiorentina e Bologna non vincano i loro match contro Udinese e Genoa. Solo in questo modo il Milan scavalcherebbe entrambe e concluderebbe al settimo posto, qualificandosi in Conference League.

L’ennesimo ko in campionato – l’undicesimo – ha scatenato la rabbia dei tifosi, già molto critici nei confronti della squadra e dello staff tecnico dopo la sconfitta in Coppa Italia. Anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è andato giù duro nei confronti dei rossoneri. Sul suo account X il giornalista ha preso di mira l’intera società rossonera, invocando di fatto un ‘repulisti’ dopo aver completamente fallito questa stagione.

Doppio disastro Milan: la bordata è pesantissima

Non solo: Ravezzani fa notare che c’è anche un altro disastro oltre a quello della prima squadra. Il Milan Futuro, ovvero la ‘squadra B’ dei rossoneri che quest’anno partecipava per la prima volta al campionato di Serie C, ha infatti perso il playout contro la SPAL retrocedendo così in Serie D.

Sempre il direttore di Telelombardia ricorda che il Milan Futuro è un progetto di Zlatan Ibrahimovic, molto preso di mira dalla tifoseria per il suo operato da quando è entrato a far parte della dirigenza del club. Ravezzani crede quindi sia arrivato il momento di un “brusco cambio nella dirigenza sportiva“: in caso contrario il Milan darebbe un chiaro segnale di “debolezza o incapacità“, o forse “entrambe le cose“.

Sotto al post di Ravezzani sono comparsi molti commenti di tifosi che condividono l’opinione del noto giornalista. Più di qualcuno fa notare che le cose in casa Milan sono cominciate ad andare male da quando è stato mandato via Paolo Maldini. Un altro tifoso rossonero è convinto che non cambierà nulla: “Nessuno si dimetterà, non cambierà niente. Questa dirigenza uccide la speranza. Faranno morire il Milan lentamente, se non l’hanno già fatto“.