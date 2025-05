Ha già svuotato l’armadietto, il Milan gli ha comunicato l’addio

Va via dal Milan. La decisione ormai è stata presa: un addio inevitabile che non darà dispiacere proprio a nessuno. Il punto della situazione

Un po’ a sorpresa, Sergio Conceicao ha deciso di regalargli una maglia da titolare nel match contro la Roma. Così dopo tantissimo tempo è tornato a giocare dal primo minuto. Una scelta che ha lasciato con qualche perplessità i tifosi, ma che alla fine ha comunque ripagato.

La sua avventura al Milan, però, è destinata a concludersi al termine della stagione. La partita contro il Monza, in programma il prossimo weekend, sarà dunque l’ultima per il calciatore, che tornerà alla base. Nessun acquisto da parte del Diavolo, che ormai da settimane ha scelto di rispedirlo a Londra. Stiamo ovviamente parlando di Joao Felix, che contro la Roma, ha preso il posto di Rafa Leao, come era successo nella sfida contro il Bologna di campionato, ma in quella circostanza il numero dieci era out per squalifica.

Stavolta, dunque, Sergio Conceicao ha deciso di affidare le chiavi della trequarti al calciatore che ha tanto voluto a gennaio. La partita di Joao Felix non è stata proprio superata a pieni voti, ma il gol e qualche giocata hanno reso la prestazione più che sufficiente, contrariamente a tante altre volte, in cui è apparso davvero inadatto.

Milan, Joao Felix ai saluti: il portoghese non è l’unico

La rete contro la Roma, chiaramente non basta. Joao Felix è dunque pronto a svuotare il proprio armadietto per far ritorno al Chelsea, prima di trovarsi un’altra squadra, verosimilmente in Turchia. Il portoghese, però, non è l’unico bocciato di questa stagione che non metterà più piede al Milan.

Tra coloro che diranno addio al Diavolo c’è certamente Kyle Walker. Dopo un inizio più che promettente, che sembrava non lasciar dubbi, l’inglese ha deluso tutti, soprattutto fuori dal campo. I saluti sono inevitabili, come per Tammy Abraham. L’attaccante ha fatto bene, ma il suo stipendio non è in linea con i parametri del Milan, soprattutto senza Champions League.

Appare segnato, inoltre, anche il destino di Riccardo Sottil, che ha avuto poco spazio per mettersi in mostra. Farà ritorno alla Fiorentina, a meno che il Diavolo e il club Viola non decidano di scambiarsi due giocatori: l’italiano appunto e Yacine Adli, che guarda caso hanno la stessa valutazione