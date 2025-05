Lascia il Milan per 70 milioni: se ne va al Real Madrid

Il Milan si prepara ad una cessione da urlo: pronti 70 milioni di euro in estate, sarà un nuovo calciatore del Real Madrid

Una stagione vergognosa che i tifosi del Milan difficilmente dimenticheranno. La squadra di Sergio Conceicao dopo l’ennesima brutta figura, stavolta contro la Roma, prepara l’ultima settimana di campionato prima di concludere definitivamente un’annata drammatica.

La sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna pesa ma non è il male maggiore. Il dato di fatto che più fa male, oltre alla palese e confusionaria struttura dirigenziale il cui lavoro ha portato risultati oggi sotto gli occhi di tutti, è la mancata qualificazione alle coppe europee.

Non solo la Champions League, che per la maggior parte della stagione è stata un miraggio, ma anche Europa League e Conference: il Milan è ufficialmente fuori da tutto. Una tragedia sportiva che, presto, potrebbe avere ripercussioni pesantissime anche in sede di calciomercato.

Dal Milan al Real Madrid: affare già deciso

La questione economica, a maggior ragione dopo il mancato accesso in Champions League e più in generale in Europa, rischia di pesare non poco sulla prossima sessione di calciomercato in casa rossonera. E per questo dei tanti nomi che stanno circolando riguardo alle potenziali partenze, uno in particolare rischia di spaventare i tifosi rossoneri.

Il Real Madrid sembrerebbe aver messo nel mirino Tijjani Reijnders, che in questa stagione in maglia rossonera ha stupito tutti registrando una crescita straordinaria. 53 apparizioni con 15 gol e 5 assist vincenti, numeri da vera stella che hanno portato l’attenzione di diversi top club sul nazionale olandese, arrivato a Milanello 2 anni fa per appena 20 milioni. Dalla Spagna si fanno insistenti le voci secondo cui Florentino Perez sarebbe rimasto folgorato dal talento di Reijnders al punto di valutare il suo acquisto come possibile erede di Luka Modric.

Nonostante il contratto del croato scada tra un anno, il Real Madrid non vuole farsi trovare impreparato per il prossimo futuro. Secondo ‘Defensa Central’ il Milan d’altro canto farà di tutto per tenersi stretta la sua stella, arrivando a pretendere una cifra elevata ma non impossibile per le ‘Merengues’: 70 milioni di euro. Se il Real si ritroverà convinto pienamente dalla bontà dell’operazione, allora l’affare con la dirigenza rossonera potrebbe anche andare in Porto. Anche il Manchester City rimane interessato alla finestra, con Guardiola come principale sponsor.

Con Xabi Alonso che si starebbe avvicinando sempre più a rimpiazzare Ancelotti sulla panchina del Real, il tempo stringe per anticipare la concorrenza e portare Reijnders a Madrid. Nonostante il rinnovo di contratto formalizzato lo scorso maggio con 30 giugno 2030 come nuova scadenza, l’ex AZ Alkmaar può davvero lasciare il ‘Diavolo’.