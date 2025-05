Presi a gennaio se ne vanno subito: in quattro salutano il Milan

Il ko di Roma ha certificato l’assenza del Milan dalle coppe europee durante la prossima stagione con i rossoneri che dovranno rifondare di nuovo la propria rosa.

La sconfitta contro la squadra di Claudio Ranieri ha messo il punto su una stagione da dimenticare per un Milan che dopo quasi dieci anni tornerà a restare fuori dalle coppe europee.

La proprietà è conscia di aver sbagliato molto nella costruzione della squadra sia per quello che riguarda il calciomercato estivo che per quello invernale. Molte scelte verranno sconfessate durante la ricostruzione della rosa che avverrà già a partire dai prossimi giorni. Diversi calciatori che sono arrivati nell’ultimo anno lasceranno Milanello non avendo convinto club e tifosi. Il mercato di gennaio si è rivelato fallimentare e quattro giocatori appaiono destinati a salutare la squadra.

Calciomercato Milan, sconfessato il mercato di gennaio: quattro addii

Riccardo Sottil, Kyle Walker e Joao Felix sono destinati a salutare il Milan non appena terminerà il campionato con i tre che non saranno riscattati dal Milan. Possibile, invece, la partenza in prestito in estate di Warren Bondo che ha passato più tempo in infermeria che in campo in questi primi mesi in rossonero.

Preso in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, Riccardo Sottil ha avuto pochissimo spazio alla corte di Sergio Conceicao con l’esterno offensivo che potrebbe scendere in campo nell’ultima casalinga contro il Monza. I viola chiedono circa 10 milioni di euro per il cartellino del classe 1999 con il Milan che, fuori dalle coppe, non ha intenzione di sborsare tale somma per un giocatore che non sembra rientrare nei piani.

Tornerà in Inghilterra, seppur momentaneamente, Kyle Walker. Il terzino inglese è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City ma il Milan ha già deciso di non trattenerlo. Classe 1990, sulla decisione pesano età ed ingaggio dell’inglese che dovrà cercare una nuova sistemazione considerato il fatto che i Citizens hanno già comunicato la loro scelta di non averlo più in rosa.

Nonostante il gol messo a segno contro la Roma era già chiara da tempo la decisione di non puntare su Joao Felix, giunto in prestito secco dal Chelsea. Sull’attaccante ci sono Galatasaray e Benfica, pronti a chiudere il suo acquisto dalla società londinese, disposta a cederlo di nuovo in prestito. Da capire a centrocampo quale sarà il destino di Warren Bondo. L’investimento di circa 10 milioni di euro pesa moltissimo sul giovane mediano che ha avuto una seconda parte di stagione tormentata dagli infortuni. Possibile che il Milan possa cederlo in prestito per dargli la possibilità di giocare maggiormente.