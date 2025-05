Proposto alla rivale, Pulisic tradisce in Serie A: Milan distrutto

Il futuro del nazionale americano sembra essere in discussione: rinnovo in standby, il suo agente si sta muovendo.

La mancata qualificazione alla prossima Champions League e, in generale, a una competizione europea può comportare problemi al Milan. Problemi di mancati incassi e quindi di potenziale di investimento sul calciomercato. E anche problemi nel riuscire a trattenere alcuni dei migliori giocatori, inevitabilmente tentati da proposte provenienti dall’estero.

In questi giorni si parla insistentemente della volontà del Manchester City di mettere le mani su Tijjani Reijnders. Se dovesse arrivare un’offerta da circa 70 milioni di euro, sarebbe difficile dire di no. Anche se l’ex AZ Alkmaar ha rinnovato il contratto quest’anno, una ricca offerta dalla Premier League non potrebbe essere ignorata: complicato rifiutare la chiamata di un allenatore come Pep Guardiola.

Per il Diavolo sarebbe grave perdere uno dei pochi calciatori che si salvano di questa stagione negativa. 15 gol e 5 assist nelle 53 presenze stagionali in maglia rossonera.

Calciomercato Milan, futuro Pulisic: le ultime notizie

Un altro giocatore che ha poco da rimproverarsi in questa stagione è Christian Pulisic, autore di 17 gol e 11 assist in 49 presenze. Il nazionale americano ha disputato la migliore annata della sua carriera, purtroppo non è bastato affinché il Milan facesse meglio sia in Serie A sia in Champions League.

Ovviamente, anche l’ex Chelsea è un calciatore che può avere mercato. Le richieste non mancheranno dopo due stagioni di ottimo livello in rossonero. Non avendo la vetrina europea da poter offrire ai suoi big, il Milan rischia di perdere pure lui.

Stando a quanto spiegato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, tra il Milan e Pulisic c’era un accordo verbale per il rinnovo del contratto; poi il calciatore ha frenato l’operazione per attendere di capire meglio gli sviluppi del progetto tecnico-sportivo rossonero, ad esempio i nomi del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore. Vuole avere garanzie per il futuro.

Moretto ha rivelato che l’agente di Pulisic si sta muovendo molto, ha proposto l’americano sia in Italia sia all’estero: Ma il giornalista ritiene che, una volta che le parti si chiariranno bene le idee, poi si potrà arrivare anche ad un prolungamento del contratto: “Però – aggiunge – ad oggi il rinnovo è in standby, così come lo sono per altri motivi quelli di Maignan e Theo“. Può succedere di tutto.