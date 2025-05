Ribaltone in classifica e il Milan Futuro ora sogna: ripescaggio possibile

Per il Milan Futuro ci sono ancora speranze: la retrocessione sul campo potrebbe essere evitata, ecco il possibile scenario

Il disastro del Milan in questa stagione non riguarda soltanto la prima squadra. Il fallimento è totale e riguarda anche il Milan Futuro, la squadra U23 creata a giugno e che in questo primo anno di vita ha partecipato alla Lega Pro, girone B. Il campionato è stato un disastro e ci sono anche qui grosse responsabilità da parte della società. In primis, l’assurda e inspiegabile scelta di affidare il progetto a Jovan Kirowski, uno sconosciuto ex calciatore amico di Ibrahimovic dai tempi di Los Angeles, catapultato nella gestione di un campionato che, invece, ha bisogno di conoscenza, competenza ed esperienza. Non è per niente un caso che la Primavera sia l’unica squadra con un percorso virtuoso: guarda caso, è quella gestita da Vergine e da Guidi, gente che sa come si gestisce e di lavora in quella categoria.

Milan Futuro, speranza ripescaggio: lo scenario

Un altro errore è stato esonerare Daniele Bonera soltanto a marzo: Massimo Oddo ha provato a cambiare le cose, ma quando ormai era troppo tardi. Ignazio Abate, che ha cresciuto il nucleo della squadra, avrebbe meritato la possibilità di essere in panchina (e infatti aveva fatto benissimo alla Ternana prima dell’esonero per cause ignote).

La retrocessione del Milan Futuro quindi, sulla base di tutto ciò, non sorprende per niente. I giovani rossoneri, che avevano vinto il Play-Out d’andata contro la Spal, non sono poi riusciti a ripetersi al ritorno ed è arrivata una dura e decisiva sconfitta per due a zero. “Serie C o Serie D non cambia niente, l’obiettivo è creare giocatori” ha detto Geoffrey Moncada prima di Roma-Milan: parole che non meritano nemmeno un commento. Il Milan Futuro quindi giocherà fra i Dilettanti il prossimo anno, ma ha ancora una speranza per continuare a giocare in Serie C: i ripescaggi.

Ogni anno in Lega Pro ci sono squadre che, per un motivo o per un altro, non riescono ad iscriversi al campionato: l’esclusione dell’Ancona lo scorso anno permise ai rossoneri di iniziare il progetto. C’è in ballo la questione Lucchese, che si è clamorosamente salvata ai Play-Out senza prendere stipendio da mesi ma può ancora essere penalizzata e quindi retrocessa. C’è però un problema: l’anno prossimo dovrebbe esserci anche la seconda squadra dell’Inter e per il ripescaggio avrebbe ovviamente priorità rispetto al Milan Futuro.