20 milioni, addio Milan: cessione improvvisa in Bundesliga

Un obiettivo del mercato rossonero potrebbe trasferirsi in Germania: arrivano indiscrezioni che lo allontanano da un futuro a Milano.

Sembra che il Milan sia vicino all’ingaggio di un nuovo direttore sportivo, il nome in pole position è quello di Igli Tare. Lo voleva già Paolo Maldini nel 2019 e adesso potrebbe effettivamente entrare nel management rossonero, ereditando una situazione difficile. Tra cessioni e acquisti ci sarà tanto da fare, e senza i soldi derivanti dalla partecipazione alla Champions League e alle altre coppe europee.

Serviranno interventi in ogni reparto per rinforzare una squadra che ha fallito praticamente tutti gli obiettivi stagionali, tranne la vittoria della Supercoppa Italiana. Certamente il nono posto della classifica non rappresenta il reale valore dell’organico, però bisogna migliorarlo e renderlo sufficientemente competitivo da poter lottare per i piani alti della Serie A.

Milan, novità in difesa: un obiettivo può sfumare

In difesa partirà almeno uno dei centrali presenti oggi. Il principale indiziato è Fikayo Tomori, dalla cui cessione il Milan conta di ricavare 25 milioni di euro. Già a gennaio-febbraio la società rossonera aveva cercato di venderlo ed era anche stato raggiunto un accordo con il Tottenham, ma il trasferimento saltò perché l’ex Chelsea decise di rifiutare e di rimanere in rossonero.

Tomori potrebbe comunque tornare in Premier League durante la prossima finestra estiva del calciomercato. Non mancano le squadre che lo vorrebbero e che presenteranno offerte. Proposte dovrebbero arrivare pure per Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic, a loro volta corteggiati in Inghilterra e non solo. Nel frattempo il Milan dovrà anche valutare i profili per arricchire il reparto.

Uno di quelli molto graditi al direttore tecnico Geoffrey Moncada è Cristhian Mosquera, spagnolo classe 2004 in forza al Valencia. Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e rappresenta un’occasione per più squadre, Milan compreso. Ma nelle ultime ore si è aperta un’altra possibilità concreta per il suo futuro.

Stando a quanto raccontato da Relevo, c’è il Lipsia in pole position in questo momento. Il club di proprietà della Red Bull è disposto a investire i circa 20 milioni di euro richiesti dal Valencia. Ci sono già stati dei contatti e diventeranno più intensi nelle prossime settimane. Mosquera e il suo entourage avranno un ultimo incontro con la società spagnola per discutere del futuro, il Valencia potrebbe anche fare un ultimo tentativo per rinnovare il contratto oppure semplicemente concordare i termini per la cessione.

Il Lipsia è una soluzione gradita al difensore spagnolo, che lì potrebbe essere valorizzato ulteriormente e poi spiccare il volo per un club ancora più importante. Oltre al Milan, anche la Juventus e la Roma lo hanno messo nel mirino in Italia. Nelle prossime settimane sono attese novità.