Agenti in sede, svolta Italiano per il Milan

Le ultime sul futuro di Vincenzo Italiano, candidato alla successione di Sergio Conceicao: il punto della situazione dopo il summit odierno

Si è appena concluso l’incontro tra gli agenti di Vincenzo Italiano e la dirigenza del Bologna. Un incontro importante per il futuro del tecnico siciliano, ma anche per quello della panchina del Milan. Sì, perchĂ© l’allenatore, che ha battuto Sergio Conceicao in finale di Coppa Italia, è uno dei candidati a prendere il posto del portoghese in rossonero.

Con Igli Tare, che presto diventerĂ il nuovo Direttore sportivo del Diavolo, il nome dell’ex Fiorentina è balzato in pole position. Ma tutto è nelle mani di Vincenzo Italiano, che deve capire se continuare in rossoblu o cambiare aria: “Quello in data odierna è stato soltanto un primo incontro interlocutorio, che ha permesso alle due parti di parlare meglio del progetto tecnico e dei prossimi passi. C’è la volontĂ reciproca di andare avanti insieme, anche perchè il Milan, interessato all’allenatore, non ha ancora affondato il colpo”. Si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.

Milan-Italiano, è davvero possibile: il punto della situazione

Nessuna fumata bianca dunque tra l’allenatore siciliano e il Bologna. E un incontro interlocutorio può certamente essere visto come una notizia positiva per chi vorrebbe puntare su Italiano e tra questi club c’è pure il Milan. Il suo nome è da un po’ di tempo sul taccuino del Diavolo, ma è evidente che con Igli Tare sulla poltrona di Direttore sportivo, ha preso davvero consistenza.

Ora, però, il Milan deve accelerare e se davvero vuole Vincenzo Italiano, serve convincerlo con una proposta seria, sfruttando il momento di riflessione del tecnico. E’ evidente che se non ha ancora firmato col Bologna è perchĂ© è aperto ad altre possibilitĂ . Al Milan, d’altronde, non si può dire di no, nonostante tutti i problemi. Dopo la nomina di Igli Tare, dalle parole si deve dunque passare ai fatti.

Vincenzo Italiano ha riportato un trofeo a Bologna dopo 51 anni e fare meglio è oggettivamente complicato. In rossoblu, con una società e una proprietà seria si lavora decisamente bene, ma il richiamo di una grande non può non attrarlo. E oggettivamente far meglio di un 8°/9° posto non sarebbe certo una missione impossibile per un allenatore abituato a raggiungere i propri obiettivi e a giocare le finali