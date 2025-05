Col Monza dal primo minuto in campo: non era mai successo con Conceicao

Le ultime sul Milan in vista della partita di sabato sera contro il Monza. Ecco una scelta che fa felice i tifosi

Sabato sera a San Siro ci sarà l’ultimo atto di una stagione davvero negativo. Per il Milan è tempo di voltare pagina per cercare di rinascere e di mettere una pietra sopra a questa annata. Prima però si giocherà la partita contro il Monza. C’è curiosità per vedere cosa farà la tifoseria organizzata, come accoglierà la squadra e i suoi dirigenti.

Secondo quanto trapela, tutti verranno presi di mira. Anche Giorgio Furlani, risparmiato dai cori della Curva Sud, non sarà risparmiati. “Cardinale devi vendere, vattene! Vattene!”, sarà di certo il coro più gettonato. D’altronde la cessione del club ad un nuovo investitore è l’unica speranza che hanno i sostenitori del Milan, che non credono più agli attuali dirigenti. Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada sono i responsabili principali del disastro rossonero.

Ciò nonostante, però, continueranno a lavorare per il Diavolo. C’è chi lo farà nelle attuali posizioni come Furlani e Ibrahimovic e chi tornerà a fare il capo degli osservatori, per far spazio ad un nuovo Direttore sportivo, che salvo sorprese sarà Igli Tare.

Milan, testa al campo: le possibili scelte di Conceicao

Prima come detto si proverà al campo per l’ultima partita. Una partita che non ha più nulla da offrire al Milan e ai suoi tifosi. L’univo obiettivo è quello di superare la Fiorentina per evitare di giocare i playoff di Coppa Italia e di iniziare dunque prima la stagione ufficiale.

Serve, dunque, vincere e sperare nel ko della Viola. Sergio Conceicao è quindi pronto a salutare San Siro con la sua ultima formazione. Difficile che ci siano stravolgimenti davvero importanti, ma qualche volto nuovo si vedrà sicuramente. Magari ci sarà un’occasione per i giovani di mettersi in mostra.

Alex Jimenez, ad esempio, appare certo del posto. Potrebbe esserci spazio anche per Bartesaghi, magari da braccetto di sinistra. Non si tocca il leader Matteo Gabbia. Non è da escludere che Conceicao lasci spazio a Marco Sportiello e che conceda qualche minuto ad Alessandro Florenzi. Pulisic e Reijnders dovrebbero avere ancora una maglia da titolare, magari con Ruben Loftus-Cheek.

In avanti senza Santi Gimenez squalificato e Tammy Abraham destinato a fare le valigie, sarebbe opportuno vedere in campo Francesco Camarda, per iniziare a pensare davvero al futuro. Chissà che il giovane bomber non regali un ultimo sorriso ai tifosi del Diavolo.