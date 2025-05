Lascia il Milan per 40 milioni: il club lo lascia andare

Il Milan sta progettando la rivoluzione. Un top player ai saluti: i rossoneri puntano ad ottenere 40 milioni dalla cessione del giocatore.

Tira aria di rivoluzione in casa Milan. Alla delusione legata alla sconfitta nella finale di Coppa Italia si è aggiunta quella relativa al ko patito domenica per mano della Roma che ha sancito, di fatto, la mancata qualificazione alle coppe europee. I rossoneri, alla luce delle tante amarezze vissute durante la stagione, in estate provvederanno a rifondare la rosa in modo tale da renderla maggiormente competitiva ad alti livelli. Diverse le cessioni in cantiere, tramite cui il club punta ad incamerare risorse fresche da reinvestire.

A lasciare la compagnia sarà di certo Theo Hernandez, ma l’elenco dei partenti comprende anche altri nomi. E’ il caso di Tammy Abraham, destinato a fare rientro nella capitale. Il 27enne inglese è scivolato indietro nelle gerarchie di Sergio Conceico che, negli ultimi 2 incontri di campionato, lo ha tenuto in panchina senza ritenere necessario il suo impiego. Via anche Samuel Chukwueze, la cui ultima rete risale al 2 marzo. E non finisce qua, perché tra gli indiziati a partire c’è pure Mike Maignan.

Il 29enne francese ha vissuto un’annata in chiaroscuro, ricca di prestazioni negative ed errori che hanno reso incerta la sua permanenza in città e che lo hanno privato dello status di intoccabile. Il contratto che lo lega al Milan, come noto, scade il 30 giugno 2026 e, fino a qualche settimana fa, l’intesa appariva vicina sulla base di un triennale a 4.5 milioni netti all’anno. Ora, invece, la dirigenza coordinata da Zlatan Ibrahimovic e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada ha provveduto a stoppare la trattativa in attesa di capire in che direzione muoversi.

Mercato Milan, un top player ai saluti: in arrivo 40 milioni

Già esposto in vetrina, nel frattempo, il prezzo del cartellino. Il management in particolare, come riportato su ‘X’ dal giornalista del sito ‘Caught Offside’ Ekrem Konur, punta ad incamerare 40 milioni dalla partenza dell’estremo difensore. Cifra, questa, che consentirebbe di iscrivere a bilancio una preziosa quanto consistente plusvalenza visto che per acquistarlo dal Lille, nel luglio 2021, ne erano serviti poco meno di 17.

Ora resta da vedere chi si farà avanti in termini concreti. Il Bayern Monaco, di recente, ha effettuato una serie di sondaggi volti a verificare la fattibilità dell’operazione e la disponibilità del giocatore di trasferirsi in Germania. Il Milan e Maignan possono separarsi a breve. Il futuro del francese è tutto da scrivere.