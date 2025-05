Leao all’Atletico Madrid: l’annuncio è arrivato

Rafael Leao potrebbe dire addio al Milan per trasferirsi in Spagna all’Atletico Madrid: arriva un annuncio importante

La sconfitta subita contro la Roma per 3-1 all’Olimpico nell’ultimo weekend ha sotterrato del tutto le possibilità e le speranze del Milan di poter giocare una competizione europea il prossimo anno.

I rossoneri, dopo essere stati battuti in finale di Coppa Italia dal Bologna, crollano di nuovo in quel di Roma e scivolano al nono posto a -5 dall’ultimo slot valevole per l’Europa ovvero il sesto posto occupato dalla Lazio. Una stagione davvero fallimentare per il Diavolo che di certo non può ritenersi soddisfatto di avere conquistato solo la Supercoppa ed il prossimo anno si prospetta altrettanto complicato.

Complice il mancato approdo in Europa, il Milan dovrà rivedere le proprie strategie di mercato e sarà anche costretto a dover salutare qualche pedina importante, cercando di dare vita ad un nuovo progetto. Tra i giocatori che potrebbero lasciare i rossoneri c’è Rafael Leao che ha disputato una stagione davvero altalenante, fatta però di pochi alti e molti bassi che hanno scatenato l’ira dei tifosi.

Se lo scorso anno il Milan fece di tutto per respingere le offerte per il talento portoghese, per la prossima estate i rossoneri sono intenzionati ad ascoltare eventuali proposte. Una di queste potrebbe arrivare dalla Spagna dove l’Atletico Madrid starebbe seguendo il giocatore, come riportato dal giornalista Orazio Accomando.

Milan, Leao può partire: il portoghese nel mirino dell’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid sembra intenzionato a far spesa in Italia la prossima estate. Oltre ad aver messo nel proprio mirino a Dybala e Vlahovic, i Colchoneros hanno inserito nella propria lista anche il nome di Rafael Leao per rafforzare un reparto offensivo che sarà completamente rivoluzionato il prossimo anno.

A confermare l’interesse dell’Atletico Madrid per il portoghese è stato il giornalista ed esperto di mercato di DAZN Orazio Accomando che ha fatto sapere come gli spagnoli abbiano già effettuato qualche sondaggio per Leao. Tuttavia, il noto giornalista ha sottolineato come al Milan non sia pervenuta alcuna offerta per il portoghese da parte dell’Atletico che al momento si è limitato al solo interesse.

Parlare di una vera e propria trattativa appare dunque esagerato, ma nelle prossime settimane l’asse Milano-Madrid potrebbe scaldarsi eccome. Per cedere Leao, il Milan chiede almeno 70 milioni di euro, ma in fase di trattativa il prezzo potrebbe scendere considerata la stagione non brillante del portoghese, le cui percentuali di permanenza in rossonero sono molto basse.