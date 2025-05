L’erede di Theo Hernandez è un italiano: Tare chiude il primo colpo

Tare ha già in mente il nome per sostituire l’eventuale cessione di Theo Hernandez: è un italiano e arriva dalla Premier League

Il Milan riparte da Igli Tare. Tre mesi di ricerca per tornare poi al punto di partenza: l’ex Lazio era, infatti, il profilo scelto e proposto da Ibrahimovic prima del viaggio di Furlani negli States per incontrare Cardinale. Da quel momento è iniziato un lungo casting, fino ad arrivare al primo nome. Un innesto importante perché Tare è uomo di calcio, ha conoscenze e competenze, ed è ciò che serviva ad un gruppo di lavoro con gravi lacune sul piano tecnico. La cosa importante però è che il direttore sportivo abbia la possibilità di incidere davvero e che non sia soltanto una sedia in più al tavolo delle scelte.

Lui e Moncada lavoreranno insieme per le decisione tecniche ma per il via libera bisognerà passare da Giorgio Furlani, che ha sempre l’ultima parola. Fra le prime grane da risolvere c’è la questione allenatore, con Vincenzo Italiano in pole, ma anche alcune questioni di mercato: da Tijjani Reijnders in direzione Manchester, Pulisic che riflette sul da farsi e un Theo Hernandez destinato ad andar via ad un anno dalla scadenza del contratto.

Addio Theo Hernandez? Idea dalla Premier per sostituirlo

Al francese non è arrivata alcuna proposta di rinnovo fino ad oggi, segnale che il Milan non sembra intenzionato a proseguire il rapporto. Ricordiamo che a gennaio era stato venduto al Como per 40 milioni. Se a giugno arriverà un’offerta da un club importante, Theo Hernandez saluterà e andrà via. A quel punto però i rossoneri avrebbero bisogno di un sostituto all’altezza e il nome è già nella testa di Tare. Ed è un italiano.

Stasera il Tottenham ha la possibilità di vincere l’Europa League in una finale tutta inglese col Manchester United in una stagione disastrosa. Gli Spurs chiuderanno il campionato poco sopra la zona retrocessione (uguale ai Red Devils). A giugno il club di Londra potrebbe decidere di ricostruire un po’ la squadra a partire dall’allenatore (occhio l’opzione Sarri con Paratici) e poi dai giocatori e in uscita potrebbe esserci Destiny Udogie.

L’ex Udinese, passato al Tottenham pochi anni fa, può diventare un’opportunità di mercato interessante per il Milan in caso di cessione di Theo Hernandez. Se l’idea è quella di puntare a creare un nucleo di giocatori italiani, lui può essere una prima soluzione. Non dovrebbero esserci problemi di costi, soprattutto con l’incasso della cessione di Theo Hernandez: 30 milioni potrebbero bastare per acquistare il classe 2002, che rappresenterebbe il presente ma anche il futuro del Milan.