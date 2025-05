Reijnders e Pulisic, doppio annuncio sul futuro: ora i tifosi hanno paura

Le ultime sul centrocampista olandese e l’attaccante americano. Le dichiarazioni non lasciano dubbi: ecco la situazione attuale

E’ una stagione da dimenticare per il Milan. La squadra rossonera chiuderĂ al massimo all’ottavo posto. Un piazzamento che permetterebbe alla squadra rossonera di evitare di iniziare l’annata in piena estate con i 32esimi di Coppa Italia. Sabato, comunque vada, verrĂ messo un punto e si proverĂ a ripartire.

Per parlare di Milan, di quello che si è vissuto e quello che si vivrà , Zona Rossonera, programma YouTube di Calciomercato.it, ha intervistato Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport.

Si comincia valutando la stagione ormai conclusa: “Con la Supercoppa, il voto del Milan è 3 – afferma senza troppi giri di parole il collega -. Gli obiettivi stagionali sono stati falliti e senza la vittoria in Arabia Saudita, sarebbe stato un 2. Devo dire che è un fallimento, un disastro, ma è difficile dare delle colpe mirate, trovare un colpevole, perchĂ© tutti hanno delle colpe. Secondo me, però, gli allenatori, visto il poco tempo a disposizione per incidere, ne hanno meno dei giocatori e della societĂ , che soprattutto nella gestione ne ha parecchie”.

Milan, futuro Reijnders a rischio: tutta la veritĂ con Marco Guidi

Si parla delle possibili cessioni. Le attenzioni chiaramente si spostano su Tijjani Reijnders. I tifosi iniziano ad aver paura di perderlo: “E’ giusto che ce l’abbiano. C’è un interessamento forte da parte del Manchester City. Il suo mercato può iniziare dall’olandese. Il Milan dice che non vogliono venderlo, ma se arriva un’offerta enorme verrĂ ascoltata. Sotto i 70 milioni non viene ascoltata l’offerta. Il giocatore chiaramente sarebbe felice di essere allenato da Guardiola, ma non è uno che fa pressioni. Ama il mondo Milan, non ha questa voglia di andare via… Se verrĂ ceduto è perchĂ© sarĂ arrivata una grande offerte e il Milan l’avrĂ accettata”

Il punto su Christian Pulisic – “Il Milan si dice tranquillissimo, tanto da volergli prolungare il contratto fino al 2030, però il giocatore ha preso un po’ di tempo, per valutare lo scenario attorno al Milan. Non so se qualche agente si è mosso per offrirlo ad altre squadre. Pulisic ad oggi non ha un club forte sopra. Se vuole andar via deve pure affrettarsi a trovare squadra”