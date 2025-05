Tare ha scelto l’allenatore: dopo Conceicao, l’annuncio di Guidi (Gazzetta)

Le ultime sulla panchina del Milan: ecco chi guiderà il Diavolo la prossima stagione. L’annuncio del giornalista de La Gazzetta dello Sport

Una stagione da dimenticare per il Milan. Il club rossonero chiuderà l’annata con la sfida contro il Monza, ma è già tempo di bilanci per i rossoneri. Bilanci che ovviamente non possono che essere negativi. Così si inizia a guardare all’estate che verrà. Un’estate che porterà ovviamente un nuovo allenatore.

Per fare il punto della situazione in merito, Zona Rossonera, programma YouTube di Calciomercato.it, ha intervistato Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport.

La dirigenza dovrà provare a placare la contestazione, ma non sarà certo facile: “L’unico modo per placare la contestazione è fare scelte popolari – afferma il giornalista -. Quella di Tare, una persona di calcio, ha – rispetto ad altri nomi venuti fuori ultimamente – un appeal per i tifosi. Poi inciderà il calciomercato chiaramente. In società non ci saranno rivoluzioni, tutti saranno lì, magari con un ruolo diverso, ma continueranno a lavorare per il Milan”.

Milan, la scelta del mister: il punto della situazione

E’ inevitabile che la scelta del nuovo allenatore sarà decisiva e fondamentale: “L’anno scorso i tifosi volevano Conte e con il senno di poi, visto che potevi prenderlo, avevano ragione – prosegue Guidi -. E’ vero però che non sappiamo come si sarebbe trovato con il suo carattere con la dirigenza del Milan. Conoscendolo non sono come si sarebbe scontrato con Ibrahimovic“.

Ecco il nuovo allenatore del Milan – “La scelta di Tare sarebbe Vincenzo Italiano, ma ha un contratto in essere con il Bologna. Non è detto che si riesca a prenderlo. Fino a due mesi fa non era popolare come scelta, forse adesso qualcosa all’occhio del Milan è cambiata. Il secondo nome è quello di Massimiliano Allegri, un profilo di garanzia, ma anche divisivo tra i tifosi. In terza fila c’è un nome che avrebbe un certo fascino, anche se non ha vinto, ed è quello di Roberto De Zerbi. Ma un nome che mette d’accordo tutti in realtà non c’è. Ma posso dire che non si esce da questi tre.”

Ma le sorprese non possono essere esclude del tutto. Una di queste potrebbe essere Farioli: “Mi sorprenderebbe fino ad un certo punto un suo arrivato al Milan – conclude Guidi -. Ha avuto un finale sfortunato con l’Ajax. Farioli però la Serie A non la conosce, io lo apprezzo molto, ma forse non è il momento giusto per prenderlo”.