Tifosi di Sinner increduli, la classifica fa esplodere la rabbia dei fan

Dopo la finale persa degli Internazionali d’Italia, un’altra piccola delusione per Sinner: tifosi arrabbiati per la classifica

Jannik Sinner è stato assoluto protagonista agli Internazionali d’Italia a Roma delle scorse settimane. Dopo tre mesi di squalifica a causa del caso Clostebol, ormai definitivamente (e finalmente) archiviato, il numero uno al mondo è tornato in campo nel migliore dei modi possibile. Una serie di vittorie che lo ha portato dritto in finale, dove però si è ritrovato di fronte un Carlos Alcaraz in grande spolvero. Contro lo spagnolo è stata durissima e il peso dei tre mesi di stop di sono sentiti tutti. Una sconfitta inevitabile quindi ma sicuramente una buona base dalla quale ripartire.

Sinner ha già scelto di non partecipare agli ATP 500 di Amburgo per prepararsi al meglio per il torneo del Rolando Garros delle prossime settimane: l’obiettivo è tornare alla vittoria, così da ribadire di nuovo la posizione nel ranking. Non sarà semplice perché si ritroverà fronte grandi tennisti, e in primis lo stesso Alcaraz, che gli darà sicuramente filo da torcere da qui ai prossimi dieci anni. Intanto per Sinner è arrivata un’altra piccola delusione.

La top10 di Wawrinka, la posizione di Sinner fa discutere

Intervistato da Eurosport France, il campione Stan Wawrinka ha stilato la lista dei top 10 di ogni epoca secondo lui. Arrivato alla soglia dei 40 anni, lo svizzero non ha nessuna intenzione di smettere e, anzi, vuole provare a risalire la classifica il più possibile. Durante questa chiacchierata coi colleghi francesi, il tre volte campione di Slam ha fatto la sua personale classifica dei dieci tennisti più forti di sempre: c’è anche Sinner, ma non occupa una posizione di alto livello.

Al primo posto c’è Novak Djokovic, un altro “vecchietto” che sta provando a restare a galla nonostante le difficoltà. Con 24 slam vinti in carriera, il serbo è inevitabilmente da considerare uno dei migliori di sempre: per Wawrinka è addirittura al primo posto, davanti ai due mostri sacri Roger Federer (secondo) e Rafael Nadal (terzo). Dal quarto posto in poi ci sono grandi sorprese: ad esempio, è quinti il giovanissimo Carlos Alcaraz, proprio colui che ha battuto Sinner in finale agli Internazionali d’Italia. E, a proposito dell’attuale numero uno al mondo, nella classifica personale dello svizzero è soltanto ultimo: occupa infatti la decima posizione, e davanti a lui ci sono: Sampras, Agassi, Murray, Kuerten e… Wawrinka. Lo svizzero si piazza quindi al nono posto, poco prima di Sinner. Ecco, di seguito, la classifica completa: