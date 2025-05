Vogliono andare via, Milan disperato: è esodo totale

Tre calciatori importanti della squadra di Conceicao potrebbero lasciare Milanello: senza Champions c’è il rischio di vedere addii eccellenti.

La sconfitta con la Roma allo stadio Olimpico ha decretato che il Milan non giocherà in nessuna competizione europea nella prossima stagione. Già aver mancato il quarto posto, quindi la qualificazione in Champions League, era considerato un fallimento; non essere riusciti ad accedere a nessun torneo UEFA è un’ulteriore delusione in un’annata che ha provocato tanti dispiaceri ai tifosi.

I milanisti sono preoccupati per il futuro, temono delle cessioni pesanti per sistemare il bilancio e finanziare il calciomercato in entrata. Qualcuno dei titolari potrebbe partire, attirato da big europee che disputano la Champions League. Come abbiamo già scritto, c’è Tijjani Reijnders nel mirino del Manchester City, pronto a offrire almeno 60 milioni di euro per portarlo in Premier League. Ma non è l’unico calciatore rossonero che è al centro di voci di mercato e che potrebbe lasciare Milanello nei prossimi mesi.

Calciomercato Milan: un trio di giocatori in bilico

I contratti di Mike Maignan e Theo Hernandez sono scadenza a giugno 2026, senza rinnovi sarà addio per entrambi. Con il portiere sembrava essere stato raggiunto l’accordo mesi fa, poi la situazione è cambiata e adesso non si sa cosa succederà. Dopo l’ultima giornata di campionato le parti si confronteranno per decidere proseguire assieme oppure dirsi addio. L’ex Lille non avrà problemi a trovare una sistemazione.

Se con Maignan la trattativa era arrivata a uno stato avanzato, invece con Hernandez non è mai decollata. Nonostante l’agente Manuel Garcia Quilon abbia dichiarato pubblicamente che il suo assistito vorrebbe rimanere al Milan, la dirigenza non ha mai approfondito davvero la questione. L’ex Real Madrid vorrebbe un aumento dell’attuale stipendio da 4,5 milioni di euro netti annui, ma il suo rendimento deludente delle ultime due stagioni non ha spinto il club a fare un’offerta che lo accontentasse. Anche Theo, altro titolarissimo rossonero, rischia la cessione.

Tra Maignan ed Hernandez il Diavolo potrebbe incassare circa 50 milioni. I rumors su società che li vorrebbero non mancano. E in questi giorni ne sono emersi anche su Rafael Leao, per il quale l’Atletico Madrid ha effettuato un sondaggio. Nessuna offerta, ma non è escluso che i Colchoneros si facciano avanti concretamente nelle prossime settimane. Il Milan lo valuta circa 100 milioni. Nel contratto del portoghese c’è una clausola di risoluzione di circa 175 milioni, però è impensabile che un club offra tale cifra.