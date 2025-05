“Cardinale devi vendere”: Letizia (Sportitalia) sta con i tifosi e consiglia Furlani

Le dichiarazioni del giornalista di Sporitalia che fa il punto della situazione sul momento del Milan davvero complicato: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Zona Rossonera, programma YouTube di Calciomercato.it, Francesco Letizia ha parlato del momento del Milan, con i suoi tifosi, ormai stanchi di quanto si sta vivendo.

E’ stanco anche il giornalista di Sportitalia, che fino a poco tempo fa stava dalla parte di Giorgio Furlani: “La pazienza da parte di tutti è finita. Capisco i tifosi. Il primo giudice è il campo e il campo ormai ha dato il suo verdetto. Quando a dicembre, gennaio, ma anche a marzo, eri ancora in tempo per arrivare a giocarti la Champions e ad arrivare quarto, era secondo me prematuro contestare. Oggi non c’è più margine. Non mi sembra ci siano germogli per dire che gli errori siano stati capiti. Questa secondo me è la cosa che preoccupa di più. C’è malcontento di tante cose che mischiate insieme fanno un’insalata velenosa“.

Così si riparte, ecco cosa fare

Cosa fare per ripartire? E’ questa la domanda che si pongono in molti. Una domanda alla quale alcuni rispondono, sostenendo che servirebbe affidarsi a chi ha vissuto e vive di milanismo: “Maldini? Facciamo attenzione, si può sopravvivere anche senza, ma il problema è come è andato avanti il Milan senza Maldini. Non è detto che non si poteva essere milanisti anche senza Maldini, ma questo Milan non è stato milanista. Disastrosa gestione della comunicazione, voce in capitolo di chi ha vissuto il Milan a tutti i livelli, trattati tutti allo stesso modo, come se fossero tutti persone di passaggio. Non c’è stata considerazione o rispetto per ogni componente: né per l’ex dirigente o l’ex giocatore, né per i tifosi né per i giornalisti di lunga data”.

Quindi la soluzione non può che essere una: “Ci sono tanti problemi a diversi livelli. Il macroproblema della proprietà, con Cardinale deve fare quello che i tifosi gli cantano da settimane. Ma non cambi la politica di RedBird. Piano piano scendi fino al microproblema. Adesso è momento di sfogo e nervoso. Dai primi giorni del nuovo Milan bisognerà trovare un nuovo per ritornare”.

Un consiglio a Furlani – “Deve fare in primis mea culpa e poi creare un ambiente che abbia milanismo e qualcosa di positivo. Tutto passa da un allenatore che faccia giocare a calcio la sua squadra. Ci sono poi giocatori che hanno dato tutto, il Milan deve ricostruire da provinciale, prendere da esempio Bologna e Atalanta, il prossimo anno il Milan deve pensare ad arrivare quarto, no allo scudetto. Un allenatore maestro di calcio, giocatori giovani e motivati sono quello che servono e creare un ambiente positivo”.